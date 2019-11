Presupus spion rus, agent GRU, filmat în timp ce mituia un oficial sârb la Belgrad

În 17 noiembrie, un filmuleţ a fost postat pe Youtube în care un presupus membru al Serviciului de Informaţii al Rusiei, GRU, dă mită unui agent sârb, un oficial de rang înalt, relatează Radio Europa Liberă, citată de Digi24.

Filmuleţul arată o întâlnire între doi bărbaţi într-o parcare. Cei doi intră, apoi, într-o maşină. Presupusul agent de informaţii rus îi dă o pungă de plastic agentului sârb care lasă apoi punga într-o maşină parcată. Cei doi bărbaţi merg apoi la o cafenea din apropiere, după care se despart.

Bărbatul, identificat în descrierea filmuleţului drept un „agent sârb” merge după întâlnire înapoi la maşină, deschide punga de plastic de unde scoate un plic în care se aflau bani. Cei de la Radio Europa Liberă nu au putut determina autenticitatea sau data la care a fost făcut filmuleţul.



The first two photos are screenshots from the surveillance video, the latter two - from open-source photographs at Embassy events. pic.twitter.com/iR0WPKpzr3