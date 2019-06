Pretentiile uriase ale lui Mbappe pentru a veni la Real Madrid. Vrea sa fie la egalitate cu Messi

Mbappe ar vrea un salariu egal cu cel al lui Messi, adica 40 de milioane de euro pe an, o casa noua in Madrid, cu ingrijitori, bucatar si sofer. Ramane de vazut daca cele doua cluburi se vor intelege, iar conducerea Realului va accepta si dorintele lui Kylian Mbappe.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Liber 6 Iunie 2019, ora: 05:45

„Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect” (23) Lecţia practică de gramatică: Virgula şi propoziţia subordonată

Din editia print / Foto: avimelech24.wordpress.com

● „7-8 dacă am face am reuşi să ne calificăm” Pe crawlul de la televizor am văzut scris: Din câte am înţeles de la medicul Stelei există speranţe să se refacă. De ce nu e corect?