Preţul bitcoin a depăşit joi 48.000 de dolari pe unitate şi a atins un nou record

Preţul bitcoin a crescut cu peste 60% de la începutul acestui an, după ce şi-a mărit de patru ori valoarea în 2020.

BNY Mellon nu este singura companie financiară care şi-a exprimat sprijinul pentru monedele digitale. Miercuri, Marstercard a anunţat că va oferi sprijin pe reţeaua sa pentru unele criptomonede, în acest an.

BNY Mellon, cea mai veche bancă din Statele Unite şi furnizoare majoră de servicii de custodie, a anunţat joi că va începe să finanţeze bitcoin şi alte criptomonede. Compania va permite activelor sub formă de criptomonede să treacă prin aceeaşi reţea financiară pe care o foloseşte în prezent pentru deţineri mai tradiţionale, cum ar fi obligaţiunile Trezoreriei americare şi acţiunile.

Preţul bitcoin a depăşit, joi, 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oară într-o săptămână, atingând un nou maxim record, după ce Bank of New York Mellon a anunţat că va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC.

