Preţul la gazele naturale în Europa a atins un nivel record

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

„Evenimentul numărul unu al zilei, al săptămînii, al deceniului, şi chiar ultimilor 30 de ani, îl reprezintă prăbuşirea în doar 10 zile, sub înaintarea Talibanilor înarmaţi cu puşcoace şi călătorind în camionete, a unui regim în...

De obicei, Rusia achiziţionează o cantitate importantă de capacitate de tranzit în plus, atunci când gazoductele sale care ocolesc Ucraina pompează gaze spre Europa la capacitate maximă.Dar unul dintre principalele gazoducte ruseşti către Germania, Yamal-Europa, nu funcţionează în prezent decât la capacitate extrem de redusă după un incendiu la o uzină de procesare a gazelor, la începutul lunii august. Luni, în punctul de sosire Mallnov venise mai puţin din jumătatea volumului, comparativ cu cel de dinaintea incidentului.Într-un comentariu pentru AFP, citată de Agerpres, organizaţia de evaluare a indicelui de preţ Platts a declarat că preţul gazelor naturale din Europa este provocat în special de cererea crescută după o iarna rece şi de scăderea altor surse de aprovizionare."Rusia este în prezent singura ţară care ar putea avea o producţie excedentară, dar pentru a-şi creşte exporturile ea ar trebui să rezerve capacităţi suplimentare prin Ucraina", a indicat Platts."O scădere a fluxurilor la Mallnow a redus importurile ruse cu 30-45 mcm/zi începând cu 31 iulie. Deşi istoric livrările Gazprom au fost sigure, iar problemele s-au rezolvat rapid şi ne aşteptăm ca fluxurile să revină la peste 80 mcm/zi mai târziu în această lună, evoluţia strategică a Gazprom de a se concentra asupra valorii în raport cu volumul în 2020-2021 ar putea duce la fluxuri mai mici pentru mai mult timp", a apreciat Platts.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

