Preţurile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din 2019

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

Forțele Navale Române organizează cel mai mare exercițiu multinațional naval - SEA SHIELD 19 - care va avea loc între 2 și 13 aprilie în apele teritoriale ale României şi în apele internaționale ale Mării Negre. La exercițiul din acest an participă 14 nave...

În plus, Statele Unite şi China au anunţat că au făcut progrese în negocierile comerciale încheiate vineri la Beijing, iar Washingtonul a anunţat că negocierile su fost ”oneste şi constructive”.

Cotaţia petrolului WTI, de referinţă la bursa din New York, a crescut cu 1,45 dolari, respectiv 2,45%, la 61,59 dolari pe baril, după ce a atins cel mai ridicat nivel din ultimele aproape cinci luni, de 61,64 dolari pe baril. Petrolul WTI a consemnat o creştere a preţului de 32% în primul trimestru. Creşterea cotaţiilor a fost determinată de datele pozitive referitoare la industria prelucrătoare din China şi Statele Unite, cele mai mari două economii ale lumii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)