Previziuni sumbre pentru cea mai mare economie a UE. După ce a fost motorul creşterii din Europa post-criză, a devenit în prezent cel mai mare obstacol

În raportul lor bianual, cele cinci institute economice - Ifo (Munchen), DIW (Berlin), IfW, IWH (Halle) şi RWI (Essen) - estimează că, în acest an, PIB-ul Germaniei va înregistra o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,9%, cât preconizau până acum.

Şi principalele institute de cercetare economică din Germania şi-au redus la jumătate estimările privind creşterea ce va fi înregistrată de prima economie europeană în acest an şi au avertizat că ritmul de creştere ar putea să încetinească şi mai mult dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără un acord.

În 2020, inflaţia în Germania ar urma să ajungă la 1,5%, faţă de 1,8% estimat în decembrie şi sub ţinta Băncii Centrale Europene (BCE), respectiv o creştere a preţurilor mai mică, dar apropiată de 2%.

Cele mai noi ştiri de azi

Sezonul 2 al serialului "Killing Eve" s-a lansat, in sfarsit, si in Marea Britanie, iar BBC a dezvaluit cifrele inregistrate pe iPlayer dupa marea premiera.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Actualitate 11 Iunie 2019, ora: 18:31

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenției Centrale de Informații din SUA, potrivit publicației The Wall Street Journal, informează cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.