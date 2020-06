Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Sănătate 21 Iunie 2020, ora 10:34 Prim-ministrul INDIEI recomandă exerciţiile de YOGA împotriva noului coronavirus Marime Font



Yoga contribuie la construirea unui "scut" imunitar împotriva noului coronavirus, a declarat prim-ministrul indian Narendra Modi, în contextul în care epidemia de COVID-19 se extinde în această ţară cu o populaţie de 1,3 miliarde de locuitori, informează AFP. "Ştim cu toţii că până acum nimeni în lume nu a reuşit să dezvolte un vaccin împotriva COVID-19", a declarat liderul indian într-un videoclip publicat joi, cu câteva zile înainte de celebrarea, duminică, a Zilei Internaţionale Yoga. "Acesta este motivul pentru care în prezent doar o imunitate puternică poate acţiona ca un scut protector sau o gardă de corp pentru noi şi pentru cei dragi (...) Yoga este un prieten fidel în construcţia acestui scut protector", a continuat şeful guvernului indian în acest mesaj publicat pe canalul său de Youtube. Loading...

De la venirea sa la putere în 2014, acest naţionalist hindus a fost un fervent promotor al practicilor şi tratamentelor tradiţionale indiene, pe care le foloseşte în special ca instrumente de influenţă culturală în străinătate. El a obţinut de la Organizaţia Naţiunilor Unite declararea zilei de 21 iunie drept Ziua Internaţională Yoga. Pentru această zi, în care au loc şedinţe colective de yoga în grupuri mari reunite în locuri publice din întreaga lume, Narendra Modi a solicitat în acest an practicanţilor "să rămână în case" din cauza pandemiei de coronavirus. "Yoga are un potenţial benefic pentru provocările psihice, fizice şi psihologice", a precizat el. Ministerul Indian pentru Medicină Tradiţională a publicat recent o serie de sfaturi despre modul în care Ayurveda sau homeopatia tradiţională i-ar putea ajuta pe indieni să lupte împotriva noului coronavirus. Numeroşi experţi medicali, inclusiv de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite, consideră că nu există "dovezi ştiinţifice că aceste remedii alternative pot preveni sau vindeca COVID-19". India este în prezent a patra ţară din lume în ceea ce priveşte numărul de infecţii cu noul coronavirus, cu 12.573 de decese la 380.532 de cazuri confirmate, potrivit statisticilor oficiale.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram

loading...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Din aceeaşi secţiune