Prima femeie ziarist din România

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Tânăra Mary Grant se va căsători cu C. A. Rosetti la casa părinţilor săi din Plymouth. În timpul revoluţiei din 1848 Constantin, lider al curentului radical al revoluţionarilor, a fost ales secretar al Guvernului provizoriu, prefect de poliţie la Bucureşti şi a devenit redactor al ziarului "Pruncul român". După înfrângerea guvernului revoluţionar, este exilat, împreună cu camarazii săi paşoptişti, urcat de turci cu două plute în susul Dunării, până la graniţa cu Austria. Soţia sa, Maria, reuşeşte să îi elibereze pe prizonieri cu acordul primarului din Sviniţa. De aici pleacă împreună spre Franţa prin Ungaria, Croaţia şi Austria. Ajunşi la Paris în decembrie 1848 soţii Rosetti se ocupă de editarea revistelor România viitoare şi Republica Română. Exilul lor se încheie în 1857. La revenirea în ţară, Maria şi Constantin A. Rosetti au o activitate publicistică extrem de bogată. Ea editează, în 1865, propria revistă, Mama şi copilul, şi se implică în multe acţiuni de caritate şi opere de binefacere.

Numele ei este Maria Grant, s-a născut în Anglia, în 1819, şi este sora diplomatului Effingham Grant care a fost, la începutul carierei sale, consilierul lui Robert Gilmour Colquhoun, consul britanic la Bucureşti. Mary îşi însoţeşte fratele în Valahia, lucrează un timp aici ca profesor particular şi se îndrăgosteşte de cel mai bun prieten al fratelui său. Nimeni altul decât Constantin A. Rosetti, membru al vechii familii boiereşti Rosetti. În aceeaşi perioadă este institutuoare pentru copiii familiei generalului Odobescu (unul dintre copii va deveni scriitorul Alexandru Odobescu).

