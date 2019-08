Primaria Capitalei propune taxa pentru intrarea cu masina in centrul Bucurestiului

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al traficului sunt cateva dintre masurile propuse de Primaria Capitalei in planul integrat de calitate a aerului, document pus luni in dezbatere publica, scrie Hotnews.ro.





Planul Integrat de Calitate a Aerului identifica si principalii poluatori din Bucuresti: traficul si sistemul de incalzire al orasului, astfel ca masurile sunt centrate pe diminuarea celor doua surse de poluare.

Principalele masuri propuse in Planul Integrat de Calitate a Aerului vizeaza efecte precum reducerea emisiilor din traficul rutier prin: promovarea, imbunatatirea si extinderea transportului public, continuarea implementarii proiectelor majore de infrastructura, limitarea si gestionarea mai eficienta a traficului in zona centrala a municipiului, eliminarea autovehiculelor vechi din circulatie, salubrizarea mai eficienta a strazilor, reducerea emisiilor din incalzirea in sectorul rezidential prin reabilitarea retelelor de distributie a energiei termice si continuarea programelor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte.

Alt efect vizat este reducerea emisiilor din procesul de eroziune eoliana prin intretinerea si extinderea spatiilor verzi si renaturarea terenurilor degradate supuse eroziunii eoliene.

Primaria Capitalei vrea sa reduca poluarea prin finalizarea urmatoarelor proiecte incepand din 2018:



1. Implementarea sistemului de management al traficului in Bucuresti (BTMS) -pana in anul 2020, se va realiza interoperabilitatea cu sistemul public de transport pentru toate cele 435 de intersectii din capitala;

2. Modernizarea parcului auto RATB prin achizitionarea a 400 de autobuze noi Euro 6.

3. Achizitionarea de mijloace de transport electrice, la standarde europene, moderne si nepoluante pentru dotarea transportului public de calatori - 100 tramvaie noi, 100 troleibuze noi, modernizarea a 100 de tramvaie in functiune, si introducerea a 100 de autobuze electrice din care 42 autobuze vor fi folosite in zona centrala a capitalei. Prin aceste masuri numarul de calatori va creste cu aproximativ 30%, spun reprezentantii municipalitatii.

4. Finalizarea masurilor de imbunatatire a transportului public cu metroul prin implementarea unui nou sistem de taxare compatibil cu sistemul RATB (finalizat in anul 2017 in procent de 95%) si prin modernizarea cailor de rulare si a sistemului de ventilatie (termen de finalizare 2020), construirea de noi accese (acces nou statia Tineretului in 2018), achizitia de trenuri noi (2017-2020);

5. Finalizarea in 2018 a liniei de metrou Magistrala 5 Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei - 7 km, 10 statii, 1 depou - urmeaza a restructura in totalitate transportul intr-unul din cele mai mari cartiere din capitala. Se estimeaza o reducere a traficului cu masini particulare de cel putin 20%;

6. Realizarea statiei intermodala, depou si park& ride – Straulesti – pentru M4 si M6, la noua statie de metrou Straulesti de pe Magistrala 4; se considera ca o astfel de statie poate reduce cu 50 % traficul pe ruta de acces respectiva;