Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a fost DEMIS de CMC / VIDEO LIVE

Consiliul Municipal Chișinău l-a demis din funcție pe primarul interimar Ruslan Codreanu.

Pentru demiterea lui Ruslan codreanu au votat 36 de consilieri. Odată cu codrreanu, a fost demis și adjunctul acestuia Nistor Grozavu.

Cu câteva ore înainte de votul consilierilor, el a scris pe pagina sa de Facebook că pentru el nu contează funcția.

"Eu nu mă țin de scaune. Scaunul primarului e liber din iunie 2018. Am acceptat interimatul funcției doar pentru că orașul trebuia administrat, iar problemele oamenilor rezolvate dincolo de politic și interese personale. Eu altceva decât să lucrez nu știu. Așa am fost educat, așa am fost crescut. De când mi-am început cariera la Ministerul Economiei în 2004, pentru mine a fost o onoare să îmi fac lucru bine și să îl duc până la capăt. Nu am știut și nu vreau să învăț demagogii politice, speculații și lozinci", a scris Codreanu, anticipând votul de astăzi, al socialiștilor și liberalilor, din Consiliului Municipal Chișinău.