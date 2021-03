Primele doze de vaccin Pfizer ar urma să ajungă în Moldova în a doua jumătate a lunii martie

'Dosarul cu actele necesare va fi trimis miercuri la Chişinău, iar vineri reprezentanţii companiei vor avea o şedinţă cu echipa responsabilă de procesul de imunizare din Republica Moldova. Am discutat cu echipa de la Pfizer şi despre condiţiile de recepţionare a vaccinului în contextul donaţiei din partea României, dar şi despre interesul nostru de a face achiziţii proprii de vaccin', se mai arată în mesajul Maiei Sandu.

