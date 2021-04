Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Primul Parlament a fost Primul. Celelalte, timp de un sfert de veac, încropite pe „spisca de partid” (listă - trad. autorului), din anonimi, şmecheri şi nulităţi -- nu au avut nici idealuri, nici idei, nici viziuni şi nici obraz. Umflaţi în pene, făţarnici şi lacomi, lipsiţi de patriotism şi cultură politică, bolnavi de putere, ei „au cârpit cerul cu stele” şi nu s-au zbătut nici pentru Țară, nici pentru oameni. Urâţi la suflet şi la fapte, ca să nu poată nimeni să compare parlamentul lor cu parlamentul poporului, aleşii anonimi de pe „spisca de partid”, lucinschiştii, diacoviştii, voroniştii şi dodoniştii de ieri şi de azi, la comanda stăpânului de la Kremlin, au dat foc la Declaraţia de Independenţă şi se opintesc din greu să defăimeze, să compromită şi să acopere cu uitare Primul Parlament. Însă lumea bună are memoria trează, iar ziua de 17 aprilie e un prilej de a aduce un cuvânt de recunoştinţă pentru toţi cei care în anii 1987-1991-1992-1993 s-au ridicat în apărarea fiinţei noastre naţionale, au scos această palmă de pământ românesc din închisoarea sovietică, au adus acasă Limba Română, Alfabetul Latin, Tricolorul, Libertatea şi Idealul de Reîntregire a Neamului Românesc.

Nu poți scoate cuvintele din rugăciune, fără să rupi legătura cu cerul. Nu poți să vorbești despre Primul Parlament, fără să pomenești de cozile de topor, de agentura kaghebistă, de narcisiacii ridicoli și de deputații rusofili. Adevărul e că ei au făcut parte din primul legislativ, dar nu au reprezentat niciodată aspirațiile Basarabiei românești. Ar fi stupid să-i aruncăm din memorie și să scriem o istorie după calapoade bolșevice. Ei sunt vii, iar sămânța lor, cu mare regret, nu a dispărut. Ei au fost și au rămas prezenți în toate posturile-cheie și în toate guvernările de la Independență încoace. De fapt, acel nucleu românofob de sub bagheta lui Lucinschi din primul legislativ, completat permanent cu lacheii mai tineri ai Kremlinului, au condus neîntrerupt Basarabia. Rămânând dominată de Moscova și după independență, R.Moldova a ajuns cea mai săracă țară din Europa, departe de integrarea în UE, NATO și România.

La 17 aprilie 1990 speranța celor 4,5 milioane de moldoveni și primăvara primenitoare au intrat în clădirea de beton și sticlă din inima Chișinăului și au însuflețit-o în prezența celor 371 de deputați de pe ambele maluri ale Nistrului. Animați de mulțimile setoase de o viață nouă și de dreptul popoarelor la autodeterminare, ca reprezentanți ai Mișcării de Renaștere și Eliberare Națională, știam exact ce aveam de făcut – pe cale pașnică și legală urma să scoatem Moldova din închisoarea imperială și s-o reîntoarcem Acasă. Acesta era programul neafișat al deputaților români din Primul Parlament, iar pașii pe care i-am făcut cu o enormă responsabilitate și răbdare sunt o dovadă că ne apropiam cu multă încredere şi stăpânire de sine de obiectivele trasate. Uitați-vă atent: după trei decenii se vede foarte clar drumul parcurs de Primul Parlament.

Alegerile pentru primul parlament național aveau loc în circumscripții uninominale și derulau în condiții de confruntare acerbă dintre agenții puterii imperiale și reprezentanții moldovenilor deșteptați. Contrar condițiilor infernale, de terorizare a alegătorilor, rezultatele au șocat Kremlinul și nomenclatura de la Chișinău. Pe de o parte, ele au arătat înțelepciunea, curajul și unitatea moldovenilor de a delega în „Sovietul Suprem” tot ce a avut mai bun Basarabia, după război, ca demnitate și conștiință națională, pe de altă parte, regimul de ocupație a reușit să-și parașuteze în legislativ un desant numeros de interfrontiști și mancurți pentru a stopa procesele de eliberare națională și a păstra Moldova sub carapacea ruginită a Uniunii Sovietice.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

