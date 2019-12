Primul avion electric a fost testat cu succes în Canada

Nu numai că este plină de substanțe nutritive esențiale precum vitaminele B, fierul, manganul, cuprul, magneziul și potasiul, dar reprezintă o mină de aur pentru sănătate. Este bogata in nitrati, pe care corpul il transforma in oxid nitric - un compus care relaxeaza si dilata vasele de...

Judecatoria Chisinau, sediul Rascani, a respins ca fiind inadmisibila cererea de chemare in judecata depusa de Viorel Morari, care a atacat in instanta decizia Procurorului General de al suspenda din functie si de a verifica activitatea Procuraturii Anticoruptie.

Cel puţin patru persoane au fost ucise în incidentul armat produs marţi după-amiază în Jersey City, în statul american New Jersey, afirmă surse citate de postul NBC New York, confirmând şi moartea a doi suspecţi. Ar fi vorba despre traficanți de droguri care au...

Grăsimile animale au fost dintotdeauna criticate şi combătute de mare parte din nutriţioniştii care se aflau în căutarea dietei şi stilului de viaţă perfect. Cu toate astea, untura are proprietăţi benefice nebănuite şi este unul din cele mai sănătoate produse din casele...

Senatul Berlinului a decretat marţi "stare de urgenţă climatică" pentru capitala Germaniei, deschizând astfel calea spre noi eforturi de a acţiona în vederea combaterii efectelor generate de schimbările climatice, informează DPA. "Am scos în evidenţă...

Florin Călinescu, celebru om de televiziune şi, mai recent, politician, este foarte dur la adresa preşedintelui Iohannis, căruia nu i-a acordat decât două săptămâni în care să vadă cum are de gând să-şi înceapă noul mandat la Palatul Cotroceni.

Avionul electric- un hidroavion DHC-2 de Havilland Beaver, în vârstă de 62 de ani, modernizat cu un motor electric de 750 CP – a fost pilotat de Greg McDougall, fondatorul și directorul executiv al Harbour Air. „Pentru mine acel zbor a fost ca și cum pilotam un avion obișnuit, numai că pe steroizi. Am fost nevoit chiar să o las mai moale cu accelerația”, a spus el. McDougall a pilotat avionul de-a lungul râului Fraser, în apropierea aeroportului internațional Vancouver, în fața a aproximativ 100 de spectatori, imediat după răsărit. Zborul a durat mai puțin de 15 minute, potrivit unui jurnalist AFP de la fața locului, citat de The Guardian. „Scopul nostru este să electrificăm de fapt întreaga flotă”, a spus McDougall.

Primul avion complet electric din lume a efectuat un test de zbor deasupra orașului canadian Vancouver, zburând timp de 15 minute. „Zborul dovedește că aviația comercială în formă electrică este plauzibilă”, a spus Roei Ganzarski, directorul companiei de inginerie magniX. Compania a proiectat motorul avionului și a lucrat în parteneriat cu Harbor Air, care transportă jumătate de milion de pasageri pe an între Vancouver, stațiunea de schi Whistler și insulele aflate în apropiere. Ganzarski a spus că tehnologia ar aduce o reducere semnificativă a costurilor pentru companiile aeriene și zero emisii de carbon. „Acest eveniment marchează începutul epocii aviației electrice”, a spus el.

