Actualitate 5 Martie 2020, ora 13:21 Procurorul General confirmă că BNM a fost implicată în furtul miliardului Marime Font



Procurorul General, Alexandru Stoianoglo, a declarat pentru presă, după ședința Consiliului Superior al Procurorilor, că Banca Națională a Moldovei (BNM) a fost implicată direct în frauda bancară. Stoianoglo a afirmat că astăzi au fost întreprinse o serie de acţiuni în privinţa unor persoane care activează în cadrul BNM. Noi suntem siguri că Banca Naţională este instituţia care a fost implicată nemijlocit în fărădelegile legate de furtul miliardului, a declarat Stoinoglo. Loading...

Precizăm că astăzi Procurorul General a eliberat ordonanțe ce permit reținerea fostului guvernator Dorin Drăguțanu, și a viceguvernatorilor Emma Tăbârță, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. Amintim că, aseară, liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, a declarat într-o conferință de presă că furtul miliarului a avut loc cu participarea unor funcționari de la BNM în beneficiul lui Veaceslav Platon.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram

loading...

Loading...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Din aceeaşi secţiune