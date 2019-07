Riza Aziz, unul dintre producători filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost arestat de autoritățile din Malaysia în cadrul unei anchete care vizează un scandal de corupție cu fraudă de mai multe miliarde de dolari dintr-un fond de stat, scrie Reuters.



Riza Aziz, care este și fiul vitreg al fostului premier al Malaysiei, este cofondatorul companiei de producție de film Red Granite Pictures, care a realizat lungmetrajul nominalizat la Oscar "Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street", "Daddy's Home" și "Dumb and Dumber To".

Potrivit procurorilor, cele trei filme au fost finanțate de Red Granite cu bani folosiți în mod fraudulos provenind din 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fond de stat înființat în 2009 de premierul Najib Razak. Riza a fost arestat, joi, fiind suspectat de spălare de bani, spun autoritățile locale, care nu au menționat însă unde a fost arestat Riza, care a fost între timp eliberat pe cauțiune, și nici dacă acuzațiile sunt legate de 1MDB. Riza Aziz neagă acuzațiile. Pe numele lui Najib Razak au fost formulate 42 de capete de acuzare legate de delapidare, însă fostul premier a pledat nevinovat.

Fraudele privind 1MDB sunt subiectul unor anchete în cel puțin șase țări, inclusiv SUA.

În septembrie 2017, compania Red Granite a plătit Guvernului american suma de 60 de milioane de dolari ca parte a unei înțelegeri dintr-o acțiune judiciară în care a fost acuzată că a folosit fraudulos bani provenind din acest fond de stat din Malaysia. Potrivit înțelegerii, deși Red Granite a fost de acord cu plata sumei de 60 de milioane de dolari, acest lucru nu înseamnă că recunoaște că s-ar face vinovată de o infracțiune.

Autoritățile americane au demarat o acțiune judiciară mai mare în vederea confiscării unor bunuri în valoare totală de aproximativ 1,7 miliarde de dolari care ar fi fost cumpărate fraudulos cu fonduri provenind de la 1MDB. Printre aceste bunuri se numără și un tablou de Pablo Picasso, în valoare de 3,2 milioane de dolari, care ar fi fost cumpărat cu bani de la 1MDB și făcut cadou actorului Leonardo DiCaprio, starul filmului "The Wolf of Wall Street", regizat de Martin Scorsese și nominalizat la cinci premii Oscar. Între timp, DiCaprio a returnat acest tablou autorităților americane.