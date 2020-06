Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

21 Iunie 2020, ora 14:26 Proimobil a lansat programul „Casă pentru medici"



Compania imobiliară „Proimobil” a venit cu un program spepcial pentru toți angajații sistemului medical cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei, medicii vor beneficia de reduceri în valoare de 500€ la achiziția oricărei locuințe. Loading...

„Medicii - sunt un univers aparte! Sunt primii care ne țin în palme când venim pe lume, se îngrijesc de sănătatea noastră pe tot parcursul anilor de trai și depun eforturi cosmice să ne prelungească VIAȚA atunci când ea atârnă de un fir de ață! Poate că una din lecțiile oferite de Covid-19 este aceea de a înțelege adevărata valoare a doctorilor, de a-i aprecia mai mult decât am făcut-o până acum. De Ziua lucrătorului medical și a farmacistului venim cu un program special pentru toți angajații sistemului medical.

Proimobil.md oferă medicilor reduceri în valoare de 500€ la achiziția oricărei locuințe!”, se arată în comunicatul Proimobil. https://deschide.md

