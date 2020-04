Propagandă made in China. Cum şi-a „rusificat” Beijingul mesajele referitoare la coronavirus

„Pe lângă idioţii utili, care cred într-un mesaj al surselor de dezinformare şi îl propagă din convingere, mai sunt şi cei care îl propagă interesat. Mă aştept, în cazul Chinei, care are bani, să cumpere reţele de oameni de afaceri. Să cumpere influenţă, prin diverse metode subtile, nu cu plicul. Influenţă offline: să te cultive, să-ţi dea atenţie, să te cheme colo-colo. Există două categorii: pragmaticii şi idioţii utili. Şi balanţa între pragmatici şi idioţi utili e schimbătoare. Iar China pendulează între ei. Pragmaticii se bagă imediat de unde simt vântul puterii”, consideră Ioniţă.

În plus, dacă, în cazul campaniilor de dezinformare ruseşti, un accent deosebit cade pe rolul „idioţilor utili” şi a trolilor apropiaţi Kremlinului, China îşi îndreaptă atenţia şi asupra aşa-zişilor „pragmaticilor utili”, conform lui Sorin Ioniţă.

În cazul Chinei, campania de dezinformare este mult mai agresivă, conform analizei New York Times. Beijingul se foloseşte de o vastă reţea de conturi asociate autorităţilor centrale pentru a răspândi teorii conspiraţioniste şi ştiri false.

Într-o analiză New York Times se arată că atât China, cât şi Rusia, se folosesc de epidemia de Covid-19 pentru a pune la punct ample campanii de dezinformări, care să pună la îndoială capacitatea statelor democratice de a face faţă acestei provocări.

Propaganda chineză s-a „rusificat” brusc în ultimele luni. „Au devenit ostili şi confruntaţionali” Un cercetător chinez a calificat pentru CNN, sub protecţia anonimatului, că această atitudine a Beijingului e una dăunătoare, care riscă să obstrucţioneze cercetarea ştiinţifică în această problemă.

Guvernul chinez a decis să cenzureze publicarea studiilor referitoare la originile noului coronavirus. Conform unui ordin guvernamental, toate rapoartele ştiinţifice legate de Covid-19 vor fi verificate înainte de publicare, iar studiile referitoare la originea virusului vor fi supuse unei revizuiri suplimentare şi vor trebui aprobate de autorităţile guvernamentale centrale, informează CNN. Decizia vine pe fondul unor campanii de propagandă şi dezinformare tot mai agresive ale Beijingului, după cum se arată într-o analiză New York Times .

