Proteste masive în UK: Oamenii, nemulţumiţi de suspendarea Parlamentului

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Ce înseamnă când visezi că e cutremur? Interpretarea viselor în care simţi un cutremur puternic de pământ are legătură cu schimbări majore în viaţa ta sau cu lucruri care se reaşează.

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta şi manevra în scop politic până la...

Regina Elisabeta a II-a a aprobat amânarea discursului până pe 14 octombrie, aşadar implicit şi suspendarea parlamentului până la acea dată, ″Discursul Reginei″⁣ fiind documentul care schiţează planurile guvernului pentru următorul an şi prezintă priorităţile şi agenda legislative.

Boris Johnson a afirmat că ţara sa va părăsi Uniunea Europeană la acea dată, cu sau fără un acord de retragere. Cel negociat de fostul premier britanic Theresa May a fost respins de trei ori de Parlamentul de la Westminster.

Această plasă de securitate, sau “backstop”, este clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice între Republica Irlanda - ţară membră a Uniunii Europene - şi provincia britanică Irlanda de Nord. Ea prevede că, în lipsa unei soluţii mai bune la finalul unei perioade de tranziţie, Regatul Unit rămâne în întregime într-un “teritoriu vamal unic” cu UE.

“Dacă am fost încurajat în ultimele săptămâni de discuţiile mele cu lideri europeni legate de dorinţa de a aborda soluţii alternative la plasa de siguranţă antidemocratică, a sosit vremea ca cele două părţi să accelereze ritmul”, a declarat premierul Boris Johnson într-un comunicat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)