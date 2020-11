PSD a strâns cvorum în Senat cu sprijinul UDMR şi USR. Miza ar fi amânarea parlamentarelor

George Dircă susţine că ar fi fost cvorum şi fără el. „Sunt 12 membri în Biroul Permanent, dar săptămâna trecută Marian Pavel de la PSD a demisionat, pentru că a fost ales preşedinte al CJ Ialomiţa. Prin urmare, au rămas 11 oameni în BP, deci majoritatea e de 6 oameni, nu de 7. Când am ajuns eu la şedinţa de ieri a BP era deja cvorum: cei 5 senatori PSD plus Tanczos Barna de la UDMR”, a explicat George Dircă pentru „Adevărul“.

Horoscop 11 Noiembrie 2020, ora: 08:03

Jupiter si Pluto sunt pe cale sa se intalneasca pentru a treia si ultima oara in acest an. Marte urmeaza sa intre si el in miscare directa. Fanii filmului “Stapanul inelelor” inteleg foarte bine. Mai salveaza putin situatia Luna aflata inca in Fecioara, apoi in Balanta, aducand putin...