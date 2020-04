Putem să ne dăm seama dacă am avut COVID-19? Ce spun specialiştii?

Simptomele Covid-19 variază foarte mult, iar specialiștii în sănătătate din multe țări susțin că multe persoane ar putea fi deja infectate cu noul coronavirus, dar fără să fi fost testate.



Dr. David Buchholz, director medical principal fondator, îngrijiri primare, profesor asistent de pediatrie, la centrul medical din Universitatea Columbia Irving, și Dr. William Hillmann, director asociat la spitalul general din Massachusetts, explică cum îți poți da seama dacă ai avut coronavirus, dar nu ai prezentat simptome sau simptome grave, relatează The Guardian.



Există vreo cale de a ști dacă cineva a avut Covid-19 în trecut?

Există posibilitatea ca cineva să fi avut coronavirus, dar să fi fost asimptomatic?

Ce procent din persoanele infectate sunt asimptomatice?

Oamenii asimptomatici sunt de asemenea contagioși?

Dr William Hillmann: În acest moment, nu avem un test care să ne spună asta. Dezvoltăm teste de anticorpi pentru a verifica existența unei infecții anterioare, dar acestea nu sunt încă pregătite pentru utilizare clinică. Singura modalitate definitivă de a ști că ați avut-o este să faceți testul în timp ce îl aveți și să faceți ca acest test să fie pozitiv.Dr William Hillmann: Coronavirusul are de fapt un spectru semnificativ de simptome, de la persoane care sunt complet asimptomatice și habar uu au că le au, la persoane cu simptome foarte ușoare, asemănătoare răcelii – curgeri nazale, congestie, dureri în gât – la persoane cu mai mult simptome asemănătoare gripei – febră mare, dureri musculare, dificultăți în respirație și tuse. Până la persoanele cu simptome grave grave, pe care le vedem în spital, cu insuficiență respiratorie, care necesită îngrijiri la terapie intensivă.Dr. David Buchholz: Acum, la New York, îi testăm doar pe cei mai bolnavi oameni. Deci habar n-avem. Cu toate acestea, a existat un studiu în Islanda, care a testat (n. r. un procent mare din populație), iar 50% dintre persoanele care au au avut rezultate pozitive nu au avut simptome.Dr. William Hillmann: O proporție semnificativă de oameni care sunt total asimptomatici sunt contagioși pentru o anumită perioadă. Doar nu știm (n. r. pentru ce perioadă) în acest moment, pentru că nu avem genul de teste disponibile pentru a detecta infecții asimptomatice.

Când oamenii sunt simptomatici, sunt contagioși. Cu o zi sau două înainte de a deveni simptomatici, sunt probabil și contagioși. Un virus se multiplică și începe să se manifeste, iar după ce simptomele sunt tratate, oamenii pot fi contagiosi chiar și câteva zile. Există câteva dovezi că virusul este prezent în organism chiar și la două săptămâni după dispariția simptomelor. Este greu de știut dacă acesta este virusul viu real, care încă poate fi transmis sau dacă acesta este doar virusul mort, pe care corpul îl „elimină”.



Cineva ar trebui să se comporte diferit dacă bănuește, dar nu știe sigur, că a avut deja virusul?

Loading...

Dr. David Buchholz: Toți trebuie să fim modele de urmat. Dacă suntem cu toții împreună, ar trebui să respectăm toți distanțare socială.

Dr. William Hillmann: Deoarece nu există nicio modalitate reală de a ști în acest moment cine l-ar fi putut avea, cu excepția cazului în care sunteți simptomatic, primiți un tampon și sunteți diagnosticat definitiv, să acționați ca și cum nu l-ați fi avut. Continuați să faceți toate acele lucruri pe care ar trebui să le facem cu toții în acest moment: distanțarea socială și igiena mâinilor.

Dacă bănuiesc că am avut virusul, am o obligație etică să le spun oamenilor cu care am intrat în contact? Chiar dacă s-ar putea să fi fost de fapt o răceală?

Dr. David Buchholz: Așa e de dorit, absolut. Sunt în New York și cu siguranță (n. r. virusul) a fost în comunitate înainte să aflăm. Deci, da, cred că i-aș avertiza pe membrii familiei și prietenii apropiați, poate pe cineva cu care lucrați, mai ales dacă ar fi fost în ultimele 14 zile. Dacă au trecut mai mult de 14 zile, s-ar fi îmbolnăvit până acum dacă ar fi avut o expunere semnificativă.

Dr. William Hillmann: Depinde de fiecare dintre noi ceea ce consideră că este corect. Dacă cineva este diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, ar trebui să le spună oamenilor, deoarece dacă sunteți în contact strâns cu un asistent medical, acesta ar putea avea implicații asupra precauțiilor pe care trebuie să le ia asistentul medical.



Dacă am avut coronavirus, l-aș putea contracta din nou?

Dr. David Buchholz: Nu există momentan dovezi că cineva l-a contractat de mai multe ori. Cineva cu un sistem imunitar normal, care poate reacționa la virus și starea lor de sănătătate se îmbunățește ar trebui să aibă imunitate destul de mult timp, cel puțin un an, dacă nu pe viață.

Au existat rapoarte din China care sugerează că oamenii sunt diagnosticați pozitiv cu noul Covid-19 și a doua oară. Majoritatea oamenilor de știință consideră că este o problemă în ceea ce privește inexactității testării și nu că oamenii au două cazuri separate de boală.

https://www.gandul.ro