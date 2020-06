Putin ar putea fi cel mai afectat de coronavirus. Analiză Foreign Policy

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Ziua de 5 iunie considerată ziua internaţională a mediului înconjurător nu are încărcătura festivă a sărbătorilor profesionale sau tradiţionale. Nici nu are cum să aibă, fiindcă cele peste 7 miliarde de oameni continuă să perpetueze nepăsarea lor faţă de...

Criza prin care trece Republica Moldova are un impact major asupra economiei.

Soarele din Gemeni si Marte din Pesti fac cuadratura si aprind scanteia. Ce provocare astepti, ce vrei sa schimbi la tine? Lupta pentru ceea ce-ti doresti. Dupa eclipsa de Luna plina din Sagetator, astrul noptii intra in Capricorn, iar lucrurile incep sa se aseze in fagasul normal.

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o...

Ce înseamnă toate astea pentru capacitatea de rezistență a regimului lui Putin? În timp ce crizele anterioare, precum recesiunea din 2008, au fost văzute ca fiind niște probleme pe care statul le poate menține sub control, actuala pandemie denotă incapacitatea Kremlinului atât în privința asigurării unei creșteri economice îndelungate, cât și în privința asigurării serviciilor de zi cu zi. O criză crescândă a sistemului de tratament medical va accelera dezaprobarea manifestată de populație față de Kremlin. Iar în timp ce Putin îmbătrânește, societatea rusă se modernizează, se urbanizează și devine mai puțin dependentă de presa controlată de stat. Rusia nu mai este o țară care poate fi condusă în cel mai pur stil autoritar. Deși Moscova deține încă mari rezerve economice, Putin ar putea deveni tocmai punctul slab al sistemului pe care el însuși l-a creat. Iar până în anul 2024 – anul următoarelor alegeri la nivel național – s-ar putea ca aceste schimbări să se arate îndeajuns de mari încât să creeze niște probleme total noi capacității lui Putin de a-și menține puterea.

Pandemia subminează totodată capacitatea Kremlinului de a asigura servicii publice. Într-un studiu elaborat de Centrul de Analiză Politică Europeană și Centrul Levada, constatăm că încă dinaintea aparției pandemiei, respondenții se declarau îngrijorați mai ales de lipsa de acces la tratament medical, după care urmau dreptul la protecție socială, un nivel de trai decent, precum și dreptul la muncă, la condiții bune de lucru și la niște salarii acceptabile. Am constatat mai apoi că respondenții care își exprimau asemenea temeri – aproximativ 40% dintre intervievați – erau tentați să-și revizuiască opiniile cu privire la sistemul politic rus și își exprimau o semnificativă lipsă de încredere în drumul urmat de țară, precum și o mai mică încredere în conducerea lui Putin.

Dar situația din acest an arată mai proastă decât cea din 2008. De exemplu, procentul de încredere în Putin, măsurat întrebându-i pe oameni care sunt politicienii în care au cea mai mare încredere, a scăzut de la 34% în ianuarie la 25% în mai 2020. În cei 20 de ani în care a fost urmărit, acest procent nu a scăzut niciodată atât de mult. (Scăderea anterioară a fost de 30% și s-a înregistrat în 2013). Un alt indicator – cel legat de rata susținerii lui Putin – a atins și el o scădere istorică, de 59%.

În ultimii 20 de ani, cea mai grea lovitură la adresa acestui sistem de sprijin a survenit după criza financiară din 2008. Stagnarea economică survenită a dus la o scădere semnificativă a sprijinului față de guvern, care a culminat cu protestele la nivelul întregii țări din 2011 și cu semnificativele pierderi electorale din acel an pentru partidul pro-Putin, Rusia Unită, în Duma de Stat. Deși declinul sprijinului față de Putin a continuat până în 2013, în 2014, Kremlinul a reușit să-l oprească temporar după ce a anexat regiunea Crimeea din Ucraina, ceea ce a dus la o întărire a mobilizării patriotice și naționaliste. Acest efect a durat aproximativ doi ani și jumătate, dar lenta erodare a sprijinului față de Putin a reapărut prin 2017.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

