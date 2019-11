Puţin de tot a rezistat ambarcaţiunea anti-oligarhică, foarte puţin, penibil de puţin

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

Vreau însă să vorbesc despre altceva. După plecarea lui Plahotniuc, Alianţa PSRM-ACUM a declarat cu tărie că un scop important al ei e dezolgarhizarea. Şi în tot acest răstimp am fost bombardaţi cu acest deziderat, ni s-a vorbit pînă la saţietate despre dezoligarhizare, despre demolarea oligarhilor răuleni care storceau seva din popor. Acum mă întreb: ce va fi cu dezoligarhizarea, stimabililor? Îi întreb şi pe cei din PSRM, şi pe cei din ACUM. Ce mîncare de peşte e această dezoligarhizare cu care ne-aţi tot umflat urechile? Sau poate voi aţi făcut-o şi deja vă despărţiţi cu sentimentul datoriei îndeplinite? Impresia mea e că nu aţi făcut mai nimic, dragi socialişti şi acumişti. Sau poate dezoligarhizarea asta era doar un soi de praf pe care ni l-aţi aruncat în ochi toate lunile acestea?

