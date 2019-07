Putin trebuie să răspundă PERSONAL pentru tragedia MH17

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Mii de români care, în febra serialului Urzeala Tronurilor, și-au cumpărat dragoni, astăzi îi abandonează pe stradă, spunînd că sînt greu de crescut și oricum acum, că s-a terminat povestea, nu mai are nici un rost să crească o reptilă uriașă care...

În primul trimestru al acestui an exportul de nuci și alune s-a diminuat cu 28,4%, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei. O explicație a acestei evoluții este scăderea semnificativă a prețului de export, declarat în vamă.

Dupa Andrei Nastase care a defectat votand la Strasbourg in APCE contra intereselor europene si in favoarea celor rusesti,

JIT susține că vor exista noi acuzații penale. Dar condamnarea în lipsa a făptașilor este departe de a satisface in vreun fel justitia. Administrația Donald Trump a adoptat o poziție fermă în politica sa față de Rusia, dar a ratat problemele umanitare. „Dovezile din cazul MH17 și refuzul Rusiei de a coopera vor fi suficiente pentru a aduce Moscova în fața justiției, pentru a interzice aeronavelor guvernului rus să aterizeze pe aeroporturile lumii și pentru a impune sancțiuni personale lui Putin. Washingtonul are obligații atât față de victimele MH17, cât și față de toți cei care se îmbarcă în avioanele comerciale”, se spune în articol.

Dovada că Rusia este responsabilă pentru distrugerea MH17 este cuprinsă în detaliile incidentului în sine. Potrivit JIT, sistemul Buk a fost adus la 20 de mile de granița rusă, iar peste cateva ore transportat la locul de lansare, situat chiar sub coridorul aerian internațional L980.

