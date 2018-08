R. Moldova în anul 2018: UN RINICHI ÎN SCHIMBUL UNEI CASE

O mamă cu şase copii şi-a scos un rinichi la vânzare, pentru a-şi cumpăra o locuinţă



La sfârșitul anilor ‘90, din cauza sărăciei, mulți moldoveni își vindeau câte un rinichi pentru nişte sume importante de bani. În ultimii ani însă structurile de forţă au înregistrat adevărate succese în privinţa combaterii traficului de organe şi acest fenomen se părea că a dispărut din societatea noastră. Totuşi, unii moldoveni, din disperare, se întorc la vechile moravuri.



Săptămâna trecută, o femeie ne-a sunat la redacţie şi ne-a făcut o propunere șocantă: „Bună ziua, am 43 de ani, sunt perfect sănătoasă și vreau să-mi vând un rinichi. Nu cer mult, măcar vreo trei mii de euro”. Noi am insistat să ne întâlnim cu ea, pentru a afla ce a împins-o să-și scoată la vânzare propriile organe.

„Măcar vreo trei mii de euro…”

Maria îşi duce traiul într-o localitate rurală, împreună cu cei şase copii ai săi, în vârstă de 21, 20, 18, 16, 10 și 4 ani, şi cu un nepoţel de la fiica mai mare. De aproape două decenii, ea munceşte periodic în construcții, la Moscova, însă, ne asigură femeia, fără prea mare succes. „Lucrez câteva luni, apoi vin la copii, că doar n-o să-i las singuri tot anul împrejur. Banii, pe care-i fac în două-trei luni, îi cheltuiesc pe mâncare și haine, și nu-mi mai rămâne nimic. De multe ori m-au şi amăgit, chiar anul acesta m-am întors fără băni. Mi-au promis că o să mi-i plătească când vor termina de reparat tot apartamentul și iată aștept…”, povestește femeia.

Şi la bărbați, adaugă ea, a avut mare ghinion. Primul concubin i-a murit după ce au trăit împreună mai bine de un deceniu și au avut patru copii. Însă bărbatul, îşi aminteşte femeia, a snopit-o în bătaie toți acești ani. „Tare multe am mai îndurat… A murit de tânăr, pentru că a avut tuberculoză și vodiancă (ciroză – n.r.)”, adaugă ea.





Tatăl ultimilor doi copii este din Uzbekistan şi Maria l-a cunoscut în Rusia. După ce s-a născut primul lor copil, acesta a venit în R. Moldova și au trăit o perioadă împreună, dar la un moment dat el s-a făcut nevăzut. „Acum e la Moscova, nu are acte. Mai trimite câte un ajutor din când în când, dar tare puțin”, spune femeia.

Totuşi, speră că va lua şase mii

De când se ține minte, Maria a trăit cu cei șase copii la mama sa, într-o casă cu două odăi. Însă, anul trecut, simțind că nu mai încap acolo, ea a decis să plece unde-or duce-o ochii. „Mama e foarte severă, iar tata mai cinstește, din când în când, și ambii fac scandal. Dar copiii mei trebuie să trăiască în liniște. Pe urmă, mama l-a adăpostit pe fratele ei invalid și, chiar dac-ar fi să mă întorc, nu mai am unde”, ne povesteşte ea.

Atunci Maria s-a înțeles cu un consătean să-i vândă casa părintească. Bărbatul locuieşte în alt sat şi i-a mers în întâmpinare, dându-şi timp să adune bani până în toamna acestui an. Deocamdată, cele opt suflete se adăpostesc într-un sarai de câțiva metri pătrați din aceeaşi curte. „Până în octombrie, trebuie să plătim trei mii de euro. De altfel, ne vom lua cortul și ne vom duce în câmp”, oftează greu femeia.

Singura cale de a găsi aceşti bani este să-şi vândă un rinichi, spune ea. Speră că va lua în schimb vreo şase mii de euro, din care-și va cumpăra și repara casa, şi își va face o fântână în curte. „Casa e bătrânească și acoperișul curge. Am lucrat în construcții și o voi repara cu mâna mea”, se arată convinsă Maria.

„De unde mănâncă opt, vor mânca și nouă”

Ne invită în cocioaba în care locuieşte în prezent. În antreul îngust, ne poticnim de un aragaz, semn că acolo e o bucătărie improvizată. De acolo intrăm într-o odaie la fel de neîncăpătoare, unde se află un dulap nou, un pat vechi, un frigider și o mașină de spălat. „Găteam la o plită electrică până acum, care bătea la buzunar. Chiar luna aceasta mi-am cumpărat în credit frigiderul, mașina de spălat și aragazul, iar mobila am adus-o de la Moscova”, ne explică gazda. În cealaltă odăiţă sunt înghesuite două paturi bătute de vreme. Ne pare imposibil să încapă acolo opt oameni... „Dormim cu toții aici, care pe pat, care pe podea”, şopteşte femeia.

Apoi se așază pe pat și ne povestește că și fata ei cea mare nu e chiar norocoasă. Tânăra s-a căsătorit la Moscova cu un musulman, care se droga și era extrem de violent, şi a născut un băiat cu dizabilități. Ca printr-o minune a reușit să scape din mâinile agresorului şi s-a întors acasă. Aici a trăit cu un băiat din satul vecin, care a părăsit-o în scurt timp, lăsând-o însărcinată. „Cum a văzut că fata-i gravidă, și-a luat tălpășița. Eu n-o să las pe nimeni să-și bată joc de copiii mei. Și dacă s-a primit să mai am un nepoțel, n-am ce face. De unde mănâncă opt, vor mânca și nouă”, este de părere interlocutoarea.

„E organul meu și eu decid ce fac cu el”

Deși cinci membri ai numeroasei familii muncesc cu ziua în livada din sat, banii nu le ajung decât pentru strictul necesar. „Primim zilnic câte 200 de lei de om, dar tot nu ne ajunge. Aici pământul încă nu-i al nostru şi nu putem ține nimic în jurul casei, aşa că trăim numai din cumpărat”, susţine gospodina.

Aflată la capătul puterilor şi riscând să rămână degrabă pe drumuri, Maria a decis să-și vândă un rinichi, pentru a le asigura copiilor un viitor mai bun. A auzit despre o asemenea posibilitate, pe când lucra în Rusia, şi acum caută cumpărători pe internet. Când a citit pe site-ul TIMPULUI un articol din anul 2016 despre donatorii de organe, a crezut că redacția noastră cumpără rinichi. „Un cunoscut de-al meu de la Moscova și-a vândut un rinichi și și-a rezolvat mai multe probleme. Când l-am văzut că, după transplant, e sănătos tun și lucrează, m-am gândit că asta-i unica mea salvare”, conchide mama celor șase copii.

Femeia și-a anunţat toată familia despre decizia luată. Inițial, părinții săi și copiii cei mari au fost împotrivă, dar, într-un final, s-au resemnat. „Eu le-am explicat că numai așa putem avea casa noastră. Până la urmă e organul meu și eu decid ce fac cu el”, spune hotărâtă Maria. În schimb, mama ei nu este la fel de sigură de reușita operației și se gândește cu groază că fiica sa ar putea rămâne imobilizată după transplant. „Nu prea sunt de acord, dar n-am ce face. La mine nu am loc, ei sunt mulți și altă ieșire nu există”, punctează bătrâna. „Lasă, mamă, că nu mai mor, știi că eu-s jivuceaia (rezistentă – n. r.). Orice s-ar întâmpla, copiii nu mă vor alunga în drum, că vom avea casa noastră”, ripostează, la rândul său, Maria.

„Nu știu dacă m-au amăgit sau e adevărat”

Contactată de TIMPUL, asistenta socială din această localitate, ne-a spus că într-adevăr Maria și-a cumpărat o casă în sat și se zvonește că ea ar fi achitat deja o sumă de bani. Funcționara a adăugat că zilele trecute a auzit că și fiica mai mare și-a cumpărat o casă în sat. „Nu știu cât costă această casă, dar m-am întâlnit cu unchiul stăpânului și el mi-a spus că Maria a achitat arvuna, după care mai ieri fiica sa ne-a spus că au mai dat o parte din bani. Am auzit că și fiica mai mare și-a cumpărat o casă cu cinci mii de lei. Acum nu știu dacă m-au amăgit sau e adevărat”, a menționat asistenta socială.

Funcționara ne-a informat că Maria nu a primit vreun ajutor social, deoarece nu a prezentat pachetul cu documentele necesare. „Ajutoare din partea Primăriei le dăm, dar ajutorul social nu l-au primit, căci nu a perfectat actele. De multe ori am rugat-o să-mi aducă documentele, dar n-a venit”, explică funcționara.

Proprietarul casei așteaptă până în octombrie

De cealaltă parte, proprietarul casei dezminte afirmațiile asistentei sociale. El spune că Maria trebuia să cumpere casa cu 3000 de euro, dar deocamdată nu i-a dat niciun leu. „Înțelegerea a fost că, timp de un an, îmi va da banii. Termenul a expirat demult și n-am mai văzut niciun leu. Ea m-a rugat s-o las în casă până în octombrie. Dacă nici până atunci nu-mi achită, va trebui să plece”, a precizat bărbatul.Vecinii au păreri împărțite despre Maria. Unii consideră că ea trebuie ajutată, iar alții afirmă că femeia și fiicele sale duc un mod de viață amoral. „Am o cumătră tare cuminte, are grijă de copii. Trebuie oleacă ajutată să-și poată cumpăra căsuța, că are șase copii și tare-i greu. De la cei de la Primărie nu mai aștepți niciun ajutor”, spune un vecin.

„Și eu am șase copii, afirmă o vecină, dar au plecat la muncă peste hotare și au făcut bani. Dar această femeie de câte ori a fost la Moscova a adus copii. Ea are un comportament urât. Anul trecut, când s-a mutat în casă, a avut treabă și cu poliția”.

„Asistentul social și primarul ar trebui să poarte discuții cu doamna”

Potrivit Innei Soțchi, avocat partener în cadrul Biroului Asociat de Avocați Hanganu Tănase și Partenerii, Maria nu poartă răspundere penală pentru gestul pe care vrea să-l facă. La fel, sunt absolviți de răspundere penală și cei care postează anunțuri că vând organe. „Asemenea anunțuri pot ajuta organele de urmărire penală să identifice și să-i cerceteze penal pe traficanții de ființe umane”, menționează avocata.

Altceva spune legea în cazul persoanelor care prelevează ilicit organele umane, prin extragerea acestora din corpul persoanei vii. „Făptuitorul riscă închisoare de la 5 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale și privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”, declară Inna Soțchi.

Avocata susține că Maria are statut de potențială victimă a traficului de ființe umane. „Asistentul social, împreună cu primarul, ar trebui să poarte discuții cu doamna și să îi explice consecințele care vor surveni în cazul când va fi inaptă să îngrijească de copiii minori, iar ulterior să sesizeze Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane care, în temeiul legii, depistează și combate infracțiunile de trafic de ființe umane”, afirmă Inna Soțchi.

La solicitarea protagonistei acestui material, nu am publicat numele surselor cu care am discutat, nici denumirea satului, iar prenumele ei este schimbat.