R. Moldova va reduce până în 2030 cu cca 70% emisiile gazelor de seră, susţine ministrul Ion Perju

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

Dat fiind faptul că suprafața Republicii Moldova este relativ mică, aceasta este destul de vulnerabilă faţă de fenomenele climaterice extreme - secete, fluctuații bruște de temperatură, ploi torențiale, furtuni, inundații etc. Din aceste considerente ţara noastră este una dintre cele mai dezavantajate din Europa cu un înalt grad de vulnerabilitate la astfel de schimbări. Peste jumătate din populaţia ţării locuieşte în zonele rurale şi circa o treime din forţa de muncă este angajată în agricultură. Doar secetele din anii 2007 şi 2012 au cauzat pierderi estimate la circa 1,0 şi respectiv 1,25 miliarde de dolari. Inundaţiile din 2008 au cauzat Moldovei prejudicii în valoare de circa 120 mln de dolari, iar cele din 2010 au avut un impact economic advers asupra Produsului Intern Brut în valoare de circa 0,15 procente, daunele şi prejudiciile totale fiind estimate la aproximativ 42 de mln de dolari.

