R.Moldova, de la „eliberatorii ruşi” la „cotropitorii fascişti români”. Un nou episod al comediei „putinisto-dodoniene”

Debarcarea lui Vladimir Plahotniuc de la butoanele puterii statului moldovean la începutul acestei veri, cu largul concurs al Blocului pro-european ACUM, a oferit fostului breloc al „oligarhului cel bun”, Igor Dodon, şansa de a „cimenta şi mai mult ideologic şi geostrategic” axa R.Moldova cu Rusia putinistă. Când afirm acest lucru, instituţiile de forţă ale statului moldav sunt în mâinile lui Dodon şi a PSRM, în timp ce Blocul ACUM s-a mulţumit cu puţin şi s-a blocat într-o coabitare periculoasă alături de oamenii Kremlinului.

Aniversarea a 75 de ani de la eliberarea Basarabiei (24 August) de aşa zişii cotropitorii fascişti, aluzie la Armata română, de către Igor Dodon şi acoliţii săi în PMAN din Chişinău, în prezenţa ministrului Apărării rus, Serghei Şoigu reprezintă „o mizerie ideologică” la adresa României, care trebuie taxată dur de către diplomaţia de la Bucureşti.

Pentru moment Dodon joacă prudent în relaţia cu Occidentul şi România, întrucât are nevoie de bani pentru a guverna ruseşte, după metoda patentată cu succes de fostul său patron şi mentor, Vladimir Plahotniuc. După cum evoluează lucrurile la Chişinău, Occidentul pare mulţumit că a scăpat de oligarhul Plahotniuc, refugiat politic prin Miami, iar România este absentă din nou în jocul politic de peste Prut, liderul ACUM, vicepremierul Andrei Năstase, clamează la Bucureşti că este european şi va vota cu preşedintele Klaus Iohannis.

Dar lucrurile stau cu totul altfel, iar realitatea este dură cu fratele mai mare de peste Prut, în contextul în care nu a reuşit în toţi aceşti ani să contruiască o elită politică care să gândească cu adevărat româneşte şi nu să nu stea ţintă pe servieta cu bani a serviciilor. Ultimul episod al comediei dodoniene l-a reprezentat sărbătorirea sâmbătă în PMAN de la Chişinău, în prezenţa ministrului Apărării rus, Serghei Şoigu, sub acordurile melodiilor celebrei cântăreţe ruse Elena Vaenga, amintind de rezistenţa sovietică de la Stalingrad.

Prin intermediul acestui circ mediatic în favoarea Rusiei putiniste, Igor Dodon a transmis un mesaj foarte clar Bucureştiului, că „ora exactă se dă de la Kremlin”, iar „ România rămâne un stat agresor fascist , în timp ce Rusia Sovietelor a eliberat Basarabia la 24 August 1944”.



O mizerie ideologică a doctrinei dodoniste de legitimare a moldovenismului şi de a ţine captivă aceea parte din electoratul, cu simpatii şi nostalgii stalinisto-putinist. În fapt, Dodon şi acoliţii săi din PSRM au sărbătorit 75 de ani de la încheierea Operaţiunii Iaşi-Chişinău, soldată cu reanexarea unor teritorii ale României la Uniunea Sovietică. Oare Dodon este atât de fariseu să nu ştie adevărul istoric după 24 August 1944 în Basarabia?

Cu siguranţă că îl ştie, însă făcând jocul perfid al Kremlinului vizează cu ochii larg deschişi să devină un nou Plahotniuc al R.Moldova pentru o perioadă îndelungată de timp, profitând din plin şi de vulnerabilitatea Blocului ACUM din arcul de guvernare. Situaţia în care a fost pus Guvernul Maiei Sandu este umilitoare de către Igor Dodon, deşi aceasta decretase 23 August- zi de doliu împotriva agresiunii sovietice.

Dar apropierea vizitei la Kremlin ar putea să fi o scuză pentru Maia Sandu, în contextul în care nu doreşte să agite apele mai mult decât a făcut-o guvernarea lui Plahotniuc. Cel puţin pentru moment aşa zisa dez-oligarhizare este în fond o scindere ideologică a R. Moldova, între dodonişti şi europeni.

Pentru moldoveanul simplu- 24 August este Ziua Eliberării de Fascism sau Ziua Ocupaţiei URSS? Şi ca circul să fie complet, socialiştii împreună cu Igor Dodon au depus flori la Complexul Memorial Eternitate din Chişinău, pentru a marca 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism.

O mizerie pe care Bucureştiul trebuie să o sancţioneze în numele adevărului istoric şi apoi al frăţiei de sânge şi neam cu românii dintre Prut şi Nistru.



Contactat de Jurnaliştii.ro, analistul Dan Nicu a declarat că confuzia “fascism/nazism”, proprie discursului public din URSS, a devenit de multe decenii un marker al atitudinii pro-ruse nu doar în Republica Moldova, ci peste tot în lume.

„Asta deoarece termenul «fascism» a început să fie tot mai adesea folosit pentru a eticheta orice mişcare sau atitudine politică inconvenientă Moscovei. Sărbătorirea cu fast a victoriei pe care Moscova o prezintă ca aparţinându-i doar Armatei Roşii (aprovizionată cu zeci de mii de camioane, mii de avioane de luptă, milioane de conserve de către SUA prin programul lend-lease) se desfăşoară nu doar la 9 mai, elementul central în construcţia simbolică a «victoriei», ci şi în alte zile cu semnificaţie pentru «eliberarea» unor teritorii ocupate anterior de URSS. În cazul Republicii Moldova, este vorba despre 24 august, ziua în care trupele sovietice aflate în ofensivă au ocupat Chişinăul. În 2019 aniversăm 75 de ani din acea zi, iar preşedintele Igor Dodon a anunţat deja un program de festivităţi care s-a desfăşurat pe 23, 24 şi 25 august şi a inclus un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale, dar şi o manifestaţie de comemorare la Memorialul de la Şerpeni, localitatea de pe malul Nistrului în care forţele sovietice au stabilit primul cap de pod în cadrul operaţiunii «Iaşi-Chişinău»”, a declarat, pentru Jurnaliştii, Dan Nicu.

Potrivit acestuia, propaganda putinistă asociază mentalului colectiv al ţărilor-ţintă (Georgia -Ucraina) ideii de «Occident» cu cea de «fascism», urmărind crearea şi stimularea unei fobii sociale faţă de Europa Occidentală sau Statele Unite.

„În Republica Moldova, aşa-zisa «eliberare de sub fascism» pe data de 24 august este cu atât mai falsă din punct de vedere istoric cu cât teritoriul Basarabiei nu s-a aflat nici o clipă sub ocupaţie militară germană, din 22 iunie 1941 până la sfârşitul lunii august 1944, când a devenit controlat integral de sovietici. În această perioadă Basarabia a fost reincorporată în Regatul Român, acolo de unde fusese răpită prin invazia sovietică de pe 28 iunie-3 iulie 1940. Dar pentru că în prezent nu mai poţi să foloseşti termenul consacrat în manualele sovietice de istorie, de «ocupaţie româno-fascistă» dacă eşti preşedinte sau înalt funcţionar de stat, din aceleaşi motive pentru care aceşti oameni nu numesc româna «moldovenească» ci îi zic «limbă de stat», cetăţenilor li se impune o formă fără fond, o falsificare a istoriei”, a adăugat Dan Nicu.

De asemenea, acesta a mai spus că în fiecare pe 24 AUGUST liderii politici pro-putinişti „şterg cu picioarele pe România”.



„În cazul Republicii Moldova, «eliberarea de sub fascism» pe 24 august 1944, sărbătorită după calapoadele sovietice, este menţinută şi perpetuată pentru că reprezintă eufemismul perfect pentru «eliberarea de sub români», moment fondator al «statalităţii moldoveneşti» moderne. În fiecare an la 24 august, reprezentanţii partidei ruseşti din Republica Moldova au ocazia să-şi mai şteargă o dată picioarele de România, şi de fiecare dată această ocazie nu este ratată. Guvernul condus de Maia Sandu a «contra-atacat» pe frontul ideologic, declarând zilele de 23 şi 24 august drept zile de doliu în memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare, conformându-se unei rezoluţii a Parlamentului European adoptată în 2009″, a subliniat analistul politic.

De asemenea, acesta a mai spus că coabitarea dintre Blocul ACUM şi PSRM este foarte dificilă, iar ceea ce s-a întâmplat sâmbătă la Chişinău se înscrie în această logică.

„Coroborând cele două perspective contradictorii asupra zilelor de 23-24 august cu ultimele evenimente din jurul Curţii Constituţionale, care se transformă într-un măr al discordiei între PSRM şi blocul «ACUM», nu este exclusă adâncirea crizei de comunicare a celor doi parteneri de coaliţie – doar în cazul în care Maia Sandu nu va ceda privind Curtea Constituţională. Se pare, însă, că în privinţa sărbătoririi «eliberării» de sub aşa-zisa ocupaţie fascistă, guvernul şi liderii PAS şi PPDA nu doresc să se pronunţe nici împotrivă, nici pentru, ca să evite conflictele cu Igor Dodon şi PSRM” a conchis Dan Nicu.

Astfel, guvernul autodeclarat pro-european al Republicii Moldova tolerează şi pe mai departe propagarea unor mituri fondatoare sovietice care au rolul de a menţine funcţională conexiunea mentală dintre fosta metropolă, Moscova, şi fostele sale colonii, printre care şi Republica Moldova”.



Apropierea alegerilor locale din această toamnă şi bătălia pentru CCRM reprezintă două momente cruciale pentru funcţionarea alianţei dintre Blocul ACUM şi PSRM, iar acapararea instituţiilor de forţă din statul moldav de către Igor Dodon costă pe termen mediu şi lung viitorul R.Moldova.

PS. Până atunci, la Bucureşti sunt alegeri complicate, iar diplomaţia condusă de Ramona Mănescu continuă liniile directoare ale Epocii lui Meleşcanu în cazul R.Moldova.



