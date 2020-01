Radiografia cazului Viorel Morari

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În același timp, Căruceru a declarat că nu există nicio poză și nici alte probe în dosarul respectiv, care ar confirma implicarea sa în infracțiunea imputată. „S-a constatat definitiv printr-un act de verificare care nu poate fi contestat. Este ordonanța procurorului general că nu există nicio probă. Eu consider aceste informații false, denigrează grav onoarea și autoritatea mea profesională. Scopul lor îmi este clar, în special în momentul când au apărut aceste informații. Dezmint aceste informații, spun că sunt false și au servit pentru înaintarea cererii de recuzare. Ca urmare a examinării, procurorul general a decis că respinge cererile de recuzare pentru că în dosarul în care am fost vizat nu există nicio probă care ar confirma cele apărute în presă”, a declarat procurorul.

Vasile Foltea, avocatul lui Viorel Morari, a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că ordonanța de punere sub învinuire este ambiguă și neîntemeiată și se bazează pe declarațiile unui fost procuror anticorupție. „Singura probă invocată este declarația unui fost subaltern al lui Morari. Acuzatorii susțin că ar exista și documente care să confirme vinovăția clientului meu. Noi am insistat să ni le prezinte, dar ni s-a refuzat. Fapta imputată ar fi avut loc cu trei ani în urmă. Clientul meu ar colabora cu ancheta, dar nu înțelege ce anume trebuie să facă. El pledează în continuare nevinovat”, a precizat apărătorul.

Procurorii i-au înaintat lui Viorel Morari ordonanța de punere sub învinuire și au cerut mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție. Judecătoria Chișinău urmează să se expună luni dimineață în privința plasării lui Viorel Morari în arest preventiv.

