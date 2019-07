Raportul Kroll 2 va fi publicat astăzi, dar FĂRĂ lista beneficiarilor finali

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Decizia a fost luată miercuri în cadrul ședinței de membrii Comisiei, care au primit raportul de la compania americană de audit și investigații financiare Kroll. Raportul primit de la compania americană nu conține însă și lista beneficiarilor. Alexandru Slusari susține că această listă s-ar afla de mai bine de un an la Procuratura Generală.

„Noi mult timp am auzit mitul că raportul nu poate fi publicat, pentru că e condiția companiei Kroll. Este un fals. Această companie e reticentă vizavi de publicarea acestui raport, dar ei au spus că dacă instituțiile din R. Moldova vor insista, pot să-l publice. Comisia de anchetă cu votul tuturor membrilor prezenți a decis că azi raportul Kroll 2 să fie publicat”, a declarat Alexandru Slusari.

