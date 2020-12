RĂZBOIUL gazelor. Bulgaria este acuzată că ajută Rusia în detrimentul statelor pro-americane din Est. Rusia a primit cheile Balcanilor

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Preţurile gazelor livrate prin TAP vor fi negociate în funcţei de condiţiile pieţei, iar contractul cu Azerbaidjan va reflecta formula pentru indexarea preţului în concordanţă cu criterii general acceptate. „Din nefericire, preţurile şi formula indexării acestora din acest contract sunt secrete. Însă în general astăzi preţurile din toate contractele de furnizare de gaze în Europa şi în alte părţi ale lumii urmează principiul raportării la cotaţiile de pe bursele de gaze internaţionale“, explică Hinovski. El nu se aşteaptă ca preţurile gazelor azere să fie foarte diferite de cele ale gazelor vândute de Gazprom. „Însă în acest caz vorbim categoric de creşterea securităţii energetice.“ Expertul crede că întârzierea racordării Bulgariei la TAP este făcută în cadrul „anumitor jocuri geopolitice din regiune, în pofida intervenţiei puternice a politicii americane“. Hinovski a comparat şi ritmul de realizare a proiectului rusesc cu construirea IGB. Pe de o parte, Balkan Stream stabileşte recorduri, iar pe de alta interconectorul cu Grecia avansează ca melcul. Aceasta poate şi pentru că în 2022 va expira contractul Bulgariei cu Gazpromexport de cumpărare de gaze ruseşti. O altă piedică ar putea fi faptul că partea azeră cere garanţii bancare pentru livrări, iar furnizorul de apă caldă şi căldură al judeţului Sofia are datorii care pun în pericol plăţile către furnizorii de gaze, indiferent de unde ar fi aceştia.

„Importanţa TAP este semnificativă deoarece este le­gată direct de posibilitatea unor surse alternative de ga­ze din Azerbaidjan pentru Europa şi în special pen­tru Bulgaria prin interconectorul IGB“, spune Ivan Hi­nov­ski, expert în energie de la Forumul Bulgar pen­tru Ener­gie şi Minerit. Cei un miliard de metri cubi de gaze pe an pe care Bulgaria i-ar putea importa prin TAP re­pre­zintă circa 33% din consumul din această ţară. Dacă ar fi adăugate şi gazele de la terminalele din Grecia aduse prin IGB, Bulgaria are posibilitatea de a-şi re­du­ce dependenţa de Rusia cu până la 50%. Chiar mi­nistrul energiei Petkova a declarat la începutul anului, într-o vizită la Washington, că Bulgaria îşi va mic­şora până la sfârşitul anului importurile de gaze din Rusia cu 50%, cumpărând în schimb gaze azere şi GNL.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

