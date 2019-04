Recesiunea globală ne-ar putea ocoli

O persoană din Europa pierde, în medie, doi ani din viață din cauza efectelor aerului poluat, arată un articol publicat în The European Heart Journal, în data de 12 martie. În perspectivă, aerul poluat poate cauza anual mai multe decese decât fumatul, consideră...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

La rândul său, Veaceslav Ioniță atrage atenţia că, în cazul unei noi recesiuni globale, R. Moldova nu va fi la fel de afectată cum a fost în anul 2008 sau, și mai rău, în 2014. „R. Moldova a fost afectată destul de puternic în 2008, deoarece atunci recesiunea globală a lovit în partenerii noștri de bază, Rusia și Ucraina, de unde exportam bunurile. Tot în acea perioadă, am pierdut o treime din rezervele valutare. Însă nimic din tot ce s-a întâmplat atunci nu se poate compara cu criza din 2014. Criza globală din 2008 a fost nimic pe lângă capacitatea autorităților noastre de a distruge economia acestui stat”, susţine specialistul.

Totodată, Viorel Chivriga afirmă că este greu de imaginat situația din R. Moldova, în cazul unei recesiuni globale, luând în considerare faptul că, în economie, lucrurile nu prea merg bine nici acum. „În primul rând, creșterea PIB-ului este în minus. Iar reieșind din baza pe care o avem în prezent, indicatorii sectoriali sunt menținuți într-un coridor destul de șubred. Este adevărat că avem și anumite succese, cum ar fi în comerțul internațional, unde există o creștere mai mare. Însă există și sectoare, care au avut o creștere mai mare în ultimele decenii, dar în care nu există o situație foarte confortabilă. Chiar și în sectorul imobiliar, în sectorul financiar-bancar, unde am avut probleme enorme, iar acolo este o stagnare. De aceea, în R. Moldova, deși sunt unele semnale pozitive, acestea nu pot fi considerate drept indicatori, care demonstrează o stabilitate”, a conchis expertul IDIS „Viitorul”.

Presa de peste Prut scrie că, începând cu anul 2018, se observă o timidă încercare de înăsprire monetară şi că economia României ar putea înregistra o încetinire puternică. „Deşi trendul inflaţiei a înregistrat o uşoară decelerare începând din luna iunie (+5.4%) până în octombrie (+4.3%) pe seama preţurilor mărfurilor alimentare (+3.7%), nivelul rămâne în continuare ridicat. Creşterea continuă a deficitului de cont curent din ultimii trei ani (+38.5% la nouă luni faţă de anul trecut) pare că s-a ajustat parţial prin inflaţie şi mai puţin prin cursul de schimb. O continuare a acestui efect ar duce povara ajustării tot pe seama inflaţiei. Diferenţa sensibilă între prognozele guvernului de creştere peste 5% a PIB-ului în 2018 şi estimările în scădere ale Comisiei Europene de la 4.1% în vară la 3.6% în toamnă sugerează că decalajul între consum şi investiţii în formarea PIB-ului ar putea continua, favorizat fiind consumul”, a punctat expertul Mihai Chipirliu de la Bucureşti.Și economia Federației Ruse are de suferit, notează presa internațională. Sancţiunile severe din partea SUA au afectat negativ pieţele financiare şi ar putea influenţa activitatea investiţională şi creşterea pe termen mediu. Orice impact pe termen scurt asupra economiei a fost în cea mai mare parte compensat de creşterea preţurilor la petrol şi de creşterea producţiei de petrol în 2018. Sectoarele bancar, al energiei, al transportului aerian şi al comerţului internaţional ar fi cele mai afectate.În R. Moldova, o posibilă recesiune globală este tratată cu lejeritate de către specialiști. Viorel Chivriga, expert economic la IDIS Viitorul, consideră că, în general, „e prea mult spus recesiune globală şi, probabil, e vorba de o încetinire a creșterii economice”. De altfel, această opinie este frecvent întâlnită şi la unii experți internaționali. Totuși, Chivriga a menționat că există semnale, potrivit cărora vom avea o situație mai atipică decât în ultimii ani. „Astfel de situații se întâmplă deseori și, în unele cazuri, este vorba de implicații conjuncturale. Nu putem vorbi despre o criză de domeniu, care va afecta situația pe glob”, a adăugat expertul.

Ian Shepherdson, economist-şef în cadrul Pantheon Macroeconomics, a explicat pentru publicaţia „Politico”, că atunci când aceste efecte de domino vor fi resimţite simultan, creşterea economică pentru primul trimestru în SUA s-ar putea reduce spre zero. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre economiştii chestionaţi, în ianuarie, de Wall Street Journal, consideră că „încetinirea creşterii economice” va veni în 2020. Un singur expert economic independent, care a prevăzut două dintre cele mai violente evoluţii din ultimele decenii, crede că această recesiune va avea loc în 2019. Este vorba de Gary Shilling, preşedintele firmei de consultanţă cu acelaşi nume, care a prevăzut zona de bull market pe piaţa de acţiuni americană încă de la începuturile ei, în 1981, iar în anii dinaintea Marii Recesiuni din 2008 a avertizat în mod repetat că bula imobiliară se va sparge şi va dărâma odată cu ea întreaga economie.

