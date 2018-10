Referendumul pentru familie A EŞUAT. Doar 20,41% dintre alegători au venit la urne până la ora 21:00. ”Secţii goale ca frigiderul meu de acasă”. REVOLTĂ ÎN PNL!

Eşec răsunător al Referendumului pentru familie! Secţiile de votare de pe teritoriul României s-au închis la 21:00 şi doar 20,41% dintre alegătorii înscrişi în listele electorale se prezentaseră la urne. Dacă la alegerile prezidenţiale din 2009, românii din Diaspora reuşeau să răstoarne firavul avantaj al lui Mircea Geoană în faţa lui Traian Băsescu, şansele ca această situaţie să se repete sunt aproape nule, chiar dacă ultimele secţii de votare se închid abia luni, la ora 7:00. Profitând de atenţia opiniei publice asupra vieţii politice, o serie de lideri liberali cer SCHIMBAREA CONDUCERII PNL.

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la urne la ora 21:00 a fost de 20,41%.

Potrivit datelor Biroului Electoral Central, din 18.278.496 alegători înscrişi pe listele permanente, s-au prezentat la referendumul din acest weekend 3.731.704, reprezentând 20,41%.





Judeţe cu prezenţă mare: Suceava (30,6%), Dâmboviţa (28.9%), Bihor (28,9%), Olt (27,1%), Bistriţa Năsăud (26,9%), Botoşani (26,8%), Neamţ (26,6%).

Judeţe cu prezenţă scăzută: Covasna (8,5%), Harghita (11,1%), Tulcea (14%), Constanţa (14,4%), Satu Mare (14,4%), Sibiu (14,9%), Mureş (15,7%).

În Capitală, la închiderea urnelor, prezenţa la vot a fost de 15,7%.

În Diaspora au votat, până la ora 21:00 (ora României) 121.118 persoane, cea mai mare prezenţă fiind la o secţie din Londra, 5.557 votanţi.

Biserica Catolică: Continuăm să propovăduim Evanghelia familiei

Biserica Catolică din România nu se lasă intimidată de eşecul Referendului pentru familie şi transmite în continuare că, la temelia familiei se află căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, întărită de Taina Sfintei Cununii.

”Biserica Catolică din România, după desfăşurarea Referendumului din datele de 6-7 octombrie 2018, în calitatea sa de „mamă şi învăţătoare”, prin vocea episcopilor săi, reafirmă cu tărie că la temelia familiei se află căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie. Slujind cauza mântuirii, din mandatul primit de la Cristos, capul său, peste vremuri, ea nu încetează niciodată să propovăduiască Evanghelia familiei cu curaj şi speranţă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de episcopii catolici.

”Biserica încurajează deschiderea faţă de viaţă a părinţilor şi îi însoţeşte pe aceştia în grija lor pentru educaţia copiilor. Implorăm ajutorul şi milostivirea lui Dumnezeu Unul şi Întreit peste toate familiile de acum şi din viitor din ţara noastră şi din lumea întreagă, iar mijlocirea Sfintei Maici a lui Dumnezeu să ne obţină bucuria trăirii cu demnitate, în pace şi bună înţelegere”, mai arată comunicatul.

Ludovic Orban acuză PSD, Guvernul şi pe Liviu Dragnea pentru...

Aflat la sediul PNL la ora închiderii secţiilor de votare, Ludovic Orban a aruncat toată vina pentru eşecul referendumului în cârca PSD, a lui Liviu Dragnea şi a guvernului.

”Tentativa lui Liviu Dragnea şi a PSD de a confisca politic această temă a determinat milioane de români să nu vină la vot şi să dea în acest fel vot de blam lui Liviu Dragnea şi către partidele de guvernământ. Practic, Liviu Dragnea a furat cetăţenilor care au semnat iniţiativa de revizuire a Constituţiei, a confiscat această temă, a compromis-o, pentru că pe tot ce pune mâna Liviu Dragnea se ofileşte, se compromite şi este aruncat în derizoriu orice,” a declarat Orban.

”Organizarea referendumului a fost extrem de proastă. Nu a existat niciun fel de campanie de informare din partea Guvernului. Pacă acest Guvern şi-a dorit ca interesul pentru referendum să fie cât mai mic.”

Traian Băsescu: Românii şi-au luat diploma de maturitate europeană

Fostul preşedinte Traian Băsescu, care a susţinut referendumul şi a votat DA, întoarce foaia şi laudă acum maturitatea românilor, în timp ce îi acuză pe Liviu Dragnea şi pe Patriarhul Daniel de tentativă fără succes de manipulare a electoratului.

"Românii şi-au luat singuri diploma de maturitate europeană! Preafericitul Daniel şi Preacondamnatul Dragnea, au împins poporul român în aventura unui referendum din care fiecare a crezut că va avea mari foloase de creştere a propriei autorităţi şi credibilităţi în faţa românilor. Preafericitul Daniel s-a bizuit pe capacitatea armatei PSD de activişti şi primari de a-i mâna pe români la vot, iar Preacondamnatul Dragnea s-a bizuit pe capacitatea armatei de preoţi de a-i mâna pe enoriaşi la vot după slujba de Duminică," scrie Băsescu pe pe Facebook.

"Iar românii le-au dat celor doi Prea… o lecţie usturătoare prin neparticipare la vot, cu efecte majore ale eşecului pentru societatea românească, pentru credibilitatea BOR, pentru credibilitatea guvernului şi pentru PSD, plus banii cheltuiţi. În plus, eşecul referendumului a dovedit că tandemul BOR / PSD nu poate controla votul popular. Rezultatul pozitiv al eşecului referendumului? Românii şi-au luat singuri diploma de maturitate europeană.

P.S. Rămân un susţinător al familiei formată prin căsătoria dintre o femeie şi un bărbat şi aşa o să-mi educ cei patru nepoţei, dar îi voi considera egali în drepturi şi pe cei care trăiesc în familii monoparentale şi pe homosexualii care trăiesc în parteneriat civil", încheie Băsescu.

Dan Barna, USR: România, o naţiune europeană şi tolerantă

Preşedintele USR Dan Barna a reamintit că partidul său a fost singurul care s-a opus explicit acestu referendum, iar românii au confirmat prin boicotarea lui că demersul este inutil.

"Acest referendum nu a fost validat de către cetăţenii României. Este România secolului 21 cu români mai tradiţionalişti, unii mai implicaţi. Faţă de referendumul din aceste două zile, USR a fost singurul partid care şi-a asumat să ducă mesajul românilor şi anume că e un demers inutil, care nu rezolvă nimic din dramele României. Rezultatul mai confirmă că, dincolo de încercările PSD-ALDE, Dragnea sau Tăriceanu de a guverna prin frică, România e o naţiune europeană, una tolerantă care a refuzat să facă paşi înapoi," a declarat Dan Barna.

ACCEPT: Românii nu pot fi păcăliţi de politicienii care îndeamnă la ură şi dezbinare

Imediat după închiderea secţiilor de votare, Asociaţia Accept a salutat succesul campaniei de boicotare a referendumului.

”Asociaţia ACCEPT salută rezultatul referendumului de astăzi. Împreună, prin #boicot, am arătat că noi, cetăţenii, dorim o Românie a valorilor democratice, o ţară în care respectul, egalitatea şi bunul simţ ghidează societatea,” se arată într-un comunicat oficial. ”Astăzi am arătat că nu putem fi păcăliţi de o agendă politică care ne îndeamnă la ură şi dezbinare, am arătat că cei mai mulţi dintre noi credem că drepturile omului nu se votează la referendum. Electoratul şi-a afirmat, încă o dată, ataşamentul faţă de parcursul european al ţării noastre şi faţă de valorile noastre comune, bazate pe demnitatea fiecărui om, indiferent de orientarea sa sexuală.”

