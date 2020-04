Regele decapitat al Franţei, Ludovic al XVI-lea e „stră-stră-...strănepotul” lui Ştefan cel Mare?

În anul 1789 are loc celebra Revoluţia franceză, prin care monarhia absolută este abolită din Franţa. Regele francez de atunci, Ludovic al XVI-lea, a fost decapitat, prin ghilotinare, 4 ani mai târziu, la 21 ianuarie 1793. Probabil că mulţi ştiu acest lucru, dar oare câţi ştiu că acest rege francez are printre strămoşii săi pe nimeni altul decât pe marele nostru domnitor moldovean, Ştefan cel Mare?

Cultură 18 Aprilie 2020, ora: 17:00

