Candidatul independent Alexandru Oleinic, care și-a câștigat mandatul de deputat pe 24 februarie în circumscripția uninominală 47 din stânga Nistrului, afirmă că și-a desfășurat nestingherit campania în regiunea transnistreană, a avut sute de întâlniri cu alegătorii de acolo, iar autoritățile transnistrene nu l-au împiedicat deloc. Fostul ministru moldovean al Tehnologiei Informației, deputat în mai multe legislaturi, fost membru al Alianței Moldova Noastră, președintele Partidului Popular, Alexandru Oleinic spune că interesul principal al alegătorilor săi pe care îl va promova în Parlamentul de la Chișinău va fi reintegrarea celor două maluri ale Nistrului fără niciun fel de federalizare.





Alexandru Oleinic: „A fost cred că una dintre cele mai murdare campanii electorale pe care le-am avut. În orice caz, toată activitatea mea politică, personal am trecut a 14-a campanie electorală și desigur că o sugestie pentru politicienii care au acces în Parlamentul Republicii Moldova e că problemele așteptate de către cetățeni ca să fie rezolvate sunt mult mai serioase și importante decât acele ambiții sau interese de grup care persistă astăzi în procesul de negocieri. Toți actorii politici trebuie să-și analizeze programele și promisiunile și, găsindu-le pe cele comune, să formeze cât mai repede majoritatea parlamentară, fiindcă probleme în țară sunt foarte, foarte multe și serioase.”

Europa Liberă: Cine trebuie să formeze această majoritate parlamentară din moment ce Partidul Democrat a lansat invitație la discuție pentru deputații blocului ACUM, după care socialiștii au lansat aceeași invitație pentru deputații acestui bloc, liderii blocului au spus ferm că nu coalizează nici cu o formațiune din actualul Parlament. Ideea ca socialiștii și democrații să ajungă la un numitor comun e una realistă?

Alexandru Oleinic: „Eu, în primul rând, vreau să spun că fericirea unor actori politici de a veni în Parlament cu 71 de mandate asta-i istorie și în viitorii 50 de ani așa ceva nu se va întâmpla niciodată. La momentul actual, noi avem două opțiuni. Este vectorul european care trebuie să asigure și îndeplinirea Acordului de Asociere și sunt partidele concrete care au declarat și declară opțiunea pentru această cale, și este Partidul Socialiștilor care își menține opțiunea integrării euroasiatice...”

Europa Liberă: Și un parteneriat strategic cu Federația Rusă...

Alexandru Oleinic: „Și un parteneriat strategic cu Federația Rusă și eu cred că aici foarte clar sunt divizate direcțiile și actorii politici pentru coalizare, dar declarațiile care sunt făcute de unii actori politici, eu cred că, ele sunt cam pripite, fiindcă campania electorală deja s-a finalizat și noi aici trebuie să găsim un consens, larg sau îngust, dar în orice caz vectorul european și dezvoltarea țării prin implementarea Acordului de Asociere trebuie să fie opțiunea principală pentru viitoarea coaliție parlamentară. Eu în genere nu văd coaliția PSRM-PD. Partidul Democrat în ultimii trei ani de zile a promovat o politică foarte serioasă în ceea ce ține de promovarea vectorului european...”

Europa Liberă: Dar s-a răcit dialogul între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

​Alexandru Oleinic: „Păi s-a răcit la o etapă concretă, dar etapa ceea s-a depășit în legătură cu finalizarea campaniei electorale, fiindcă etapa ceea a fost legată tot de unele modificări ale sistemului electoral, pe care europenii l-au văzut un pic altfel, dar eu vreau să vă spun că acum chiar și se vede că sistemul nou, care, apropo și Partidul Popular a susținut sistemul mixt, este o modalitate de a apropia deputații de alegători.”





Europa Liberă: Asta se va vedea în următorii patru ani.

Alexandru Oleinic: „Noi chiar vedem după candidații care au fost aleși în circumscripțiile electorale. Au câștigat echipe tinere de reprezentanți ai blocului ACUM, care sunt prima dată în politică, adică oamenii totuși au dat apreciere candidaților în funcție de programele expuse...”

Europa Liberă: Cum se reia dialogul moldo-comunitar dintre Chișinău și Bruxelles?

Alexandru Oleinic: „Prin fapte, prin fapte. Trebuie să creăm o coaliție care să mențină cursul europenizării...”

Europa Liberă: Cine formează coaliția?

Alexandru Oleinic: „La momentul actual, inițiator trebuie să fie Partidul Democrat, fiindcă d-lor au 30 de mandate, dacă se exclude Partidul Socialiștilor, d-lor au 30 de mandate și atunci le aparține inițiativa, dar desigur că blocul ACUM trebuie să aibă niște viziuni concrete și condiții concrete pentru a participa la guvernare, dar condiții care e posibil să fie înfăptuite, pentru că dacă noi vorbim de niște condiții care pur și simplu să limiteze procesul de negocieri, atunci din start trebuie de spus că noi nu dorim să luăm parte la guvernare. Dar dacă dorim, trebuie să găsim un consens.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, nicio entitate dintre cele care au acces în Parlament nu a zis că merg să formeze coaliție majoritară cu PD?

Alexandru Oleinic: „Eu aș vrea să întreb: acei care nu doresc ce își doresc? Să guverneze de sine stătător? Atunci ce facem cu acei care au votat pentru Partidul Socialiștilor, pentru Partidul Democrat, pentru alte entități politice? Ce facem cu alegătorii ceia? După campania electorală și după hotărârea Curții Constituționale, trebuie inițiate negocieri serioase bazate pe consens.”

Europa Liberă: Dvs., unde vă regăsiți, în care majoritate?

Alexandru Oleinic: „Noi avem programul partidului, care este bazat pe modelele economice de dezvoltare a țării, pe europenizarea țării.”

Europa Liberă: Sunteți independent?

Alexandru Oleinic: „Suntem independenți și noi n-am avut încă propuneri de la niciun partid sau o entitate politică pentru a face parte dintr-o coaliție sau alta, dar opțiunile noi le avem clare. Am venit în Parlament ca independent, dar sunt președinte al unui partid, reprezint o echipă, care are și un program concret.”



Europa Liberă: Vă identificați mai degrabă cu Partidul Democrat?

Alexandru Oleinic: „Eu mă identific cu echipa care va susține vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova. Dacă socialiștii declară că ei sunt gata să susțină implementarea Acordului de Asociere, eu sunt gata și cu socialiștii să susțin promovarea legilor necesare pentru crearea unui model nou de dezvoltare a țării, implementarea unor legi care ar servi drept bază pentru dezvoltarea sectorului economic, a agriculturii...”

Europa Liberă: Dacă se rămâne pe poziția asta intransigentă că nimeni nu merge să facă coaliție cu PD, ar putea anumiți deputați să treacă dintr-o tabără în alta? Cum vedeți Dvs. situația?

​Alexandru Oleinic: „Partidul Democrat o să facă tot posibilul ca să găsească parteneri pentru a crea o coaliție de guvernare.”



Europa Liberă: Adică o întreagă formațiune?

Alexandru Oleinic: „Până când, eu înțeleg că se duc negocieri cu blocul ACUM. Eu așa înțeleg la momentul actual, fiindcă opțiunile care...”

Europa Liberă: Nici măcar discuții nu au început, nu negocieri.

Alexandru Oleinic: „Bine, dar noi dacă vorbim de continuitate în guvernarea țării, atunci partenerii Partidului Democrat care au fost până acum trei ani la guvernare trebuie să împărtășească aceleași idei ca și Partidul Democrat și unica formațiune care este de așa mod este blocul ACUM.”

Europa Liberă: Ei vorbesc că este o formațiune, PD-ul, compusă din oligarhi și că, mai întâi și-ntâi de toate, ar trebui să fie scoasă țara din captivitate, de-oligarhizată și după asta să se purceadă la discuții.

Alexandru Oleinic: „Așa condiții, așa doleanțe trebuie să fie ca scop, dar nu condiții la moment, fiindcă dacă punem așa condiții la moment, nu poți să le îndeplinești în nicio formă, acum când este vorba de formarea unei majorități parlamentare, fiindcă etapele sunt interesante. Noi trebuie să alegem președintele Parlamentului prin vot secret, noi trebuie să formăm structura Parlamentului, toate comisiile, fracțiunile, pe urmă trebuie să mergem la etapa de desemnare a candidatului pentru prim-ministru ș.a.m.d. Adică sunt etape foarte serioase și foarte lungi...”

Europa Liberă: Igor Dodon ca șef de stat a spus că el nu va accepta o majoritate, dacă se fragmentează un partid sau se încearcă să fie ademeniți deputați în parte.

Alexandru Oleinic: „Partidul Socialiștilor a avut o propunere către blocul ACUM, care a fost refuzată, înseamnă că mai departe mingea este pe terenul Partidului Democrat. Aici trebuie să înceapă discuțiile între actorii politici care au aceleași viziuni asupra dezvoltării țării. Ceea ce ține de alte condiții care sunt înaintate de blocul ACUM, eu cred că trebuie de mers la guvernare și prin asta de implementat acele condiții pe care blocul ACUM și le pune ca scop, de a aduce țara la situația care...”

Europa Liberă: Una din primele condiții pe care o avansează deputații din blocul ACUM e cea cu privire la demisia șefului Serviciului de Informație și Securitate, pentru că nu a reușit această instituție să asigure buna desfășurare a alegerilor în stânga Nistrului, acolo unde ați candidat și Dvs.

Alexandru Oleinic: „Dar ce a putut să aibă SIS-ul cu organizarea activității...”

Europa Liberă: Au fost aduși organizat oamenii cu transportul, li s-au plătit bani pentru cine să voteze...

Alexandru Oleinic: „Hai și-om începe de la început. Echipa Partidului Popular a avut doi candidați în două circumscripții electorale și aceasta a fost o strategie concretă a partidului, luând în considerare metodele care au fost aplicate în campania aceasta electorală pe partea dreaptă. Noi am înțeles că pur și simplu aici era foarte complicat, luând în considerare și metodele unor partide nou-apărute pe piață și altor partide care prin fel de fel de metode influențau alegătorii și noi am găsit soluția să mergem în două circumscripții din Transnistria.

Apropo, într-o circumscripție așa și candidatul nostru n-a fost înregistrat și am fost înregistrat numai eu. Noi toți am activat în acest sector, 80 de persoane de încredere care au fost înregistrate la Comisia de circumscripție, observatori în toate secțiile de votare, noi am lucrat timp de două luni de zile în circumscripții. Câte întâlniri am avut, câți oameni au fost contactați asta se poate de verificat, fiindcă orice trecere în Transnistria este înregistrată în registrele de la punctele de control ale transnistrenilor. Adică a fost făcută o muncă foarte serioasă și noi nu avem nimic comun cu cumpărarea voturilor, care, apropo, tot este un fals. Faptele trebuiau dovedite și apropo și celelalte...”

Europa Liberă: Ideea era că fiecărui alegător i s-ar fi dat 20 de dolari ca să vină să-și exercite dreptul.

Alexandru Oleinic: „Eu nu cunosc așa fapte și cine s-a ocupat cu așa metode are de răspuns. Noi am câștigat alegerile în circumscripția 47 corect. Dar eu nu înțeleg care ar fi...”

Europa Liberă: ...motivul ca să fie demis dl Botnari din fruntea SIS-ului?

Alexandru Oleinic: „Care ar fi funcția SIS-ului, ce trebuia să facă SIS-ul în partea stângă a Nistrului ca să fie corecte alegerile? Altceva e că statul sau Comisia Electorală au putut să prevadă că dacă secțiile de votare le-au pus în partea dreaptă a Nistrului puteau să asigure cu transport cetățenii care doresc să vină la vot în sectoarele din partea dreaptă, fiindcă noi avem aproape 300 de mii de cetățeni, care sunt pașaportizați. E un număr mai mult de jumătate din toți cetățenii care trăiesc acolo.”

Europa Liberă: Dl Oleinic, dar la modul serios oamenii ceia cunosc realitățile din Republica Moldova, cunosc ce înseamnă Legislativul de la Chișinău, activitatea acestei instituții?

Alexandru Oleinic: „Din poate sutele de întâlniri pe care le-am avut, oamenii sunt foarte loiali, foarte bine percep situația care este la noi în țară, majoritatea lucrează în Republica Moldova, ei folosesc serviciile medicale de aici, copiii învață în colegiile și instituțiile din Republica Moldova. Societatea îi mai mult integrată în Republica Moldova propriu-zisă decât administrația sau „sovietul suprem” al Transnistriei, așa că eu n-aș lăsa întrebarea...”

Europa Liberă: Dar în „sovietul suprem” de acolo ajung politicieni cu votul cetățenilor?

Alexandru Oleinic: „În „sovietul suprem” de acolo, mulți au cetățenie moldovenească, mulți au proprietăți aici, în Republica Moldova, așa că întrebarea aceasta un pic îi mai largă.”



Europa Liberă: Fără acceptul Sheriff-ului ar fi putut să fie asigurată această prezență la vot a cetățenilor din stânga Nistrului?

Alexandru Oleinic: „Eu nu-l cunosc pe liderul Sheriff-ului și noi chiar n-am avut legături cu așa structură. Noi am lucrat prin metodele care... Eu am fost director atâția ani, eu cunosc toți conducătorii din partea ceea.”

Europa Liberă: Unde ați fost director?

Alexandru Oleinic: „La Uzina de tractoare, la Soroca. Noi am lucrat atâția ani cu Combinatul metalurgic, cu Fabrica de ciment, cu toate întreprinderile din sectorul agrar cu care avem și acum multe proiecte pe care le implementăm. Adică noi suntem cunoscuți, cum noi în partea aceea, așa și cetățenii din partea ceea aici, în Moldova.”

Europa Liberă: Pentru că ați candidat într-o circumscripție din stânga Nistrului, cum vedeți soluționarea problemei transnistrene? Se apropie identificarea unei soluții? Ceea ce propune Igor Dodon e cu șanse, pentru că el a mers la Conferința internațională de la München, a spus că a discutat cu mai mulți lideri occidentali și ar accepta un proiect de statut pe care l-ar avansa Președinția. Duce către federalizare, către transnistrizarea Republicii Moldova această soluție pe care o au în cap unii politicieni?

Alexandru Oleinic: „Definiția „transnistrizarea Moldovei” este în genere ceva nou în spațiul acesta. Aproape toți agenții economici sunt înregistrați în partea aceasta, în partea dreaptă, toți fac export prin Republica Moldova, adică integrarea aceasta devine tot mai mare și mai mare, dar problema federalizării trebuie exclusă. Integrarea trebuie efectuată numai prin ridicarea nivelului de trai în Republica Moldova și atunci interesul cetățenilor din partea stângă față de partea dreaptă o să crească tot mai mult și atunci integrarea o să vină de la sine, fiindcă astăzi care sunt prioritățile cetățenilor care trăiesc în partea ceea – prețul la gaz și la lumină e de patru ori mai ieftin, accesul la plecarea în Federația Rusă la muncă...”

Europa Liberă: Dar fără o demilitarizare a acestei regiuni e posibilă reîntregirea celor două maluri ale Nistrului?

Alexandru Oleinic: „La momentul de față problema demilitarizării este cea mai importantă și trebuie de găsit soluții...”

Europa Liberă: Și e posibil să fie evacuate munițiile din stânga Nistrului, contingentul militar?

Alexandru Oleinic: „Ceea ce ține de muniții, noi totuna trebuie să găsim soluții pentru ele, fiindcă ele au și termen de păstrare, multe lucruri s-au adunat...”

Europa Liberă: Termenul a expirat de mult.

Alexandru Oleinic: „Trebuie să luptăm pentru ca munițiile să fie de acolo scoase. Sunt mecanisme internaționale care trebuie aplicate.”

Europa Liberă: Este acreditată o idee că s-ar putea, dacă se perpetuează o criză politică, să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.

Alexandru Oleinic: „Dacă noi din cifra care a fost anunțată de către Comisia Electorală Centrală, aproape 100 de milioane de lei ne-a costat campania aceasta electorală și pentru Republica Moldova astăzi încă 100 de milioane de lei ar fi o soluție, numai de aceea ca rezultatele să fie tot acelea, dar poate și mai bune pentru unele partide care sunt astăzi la guvernare, atunci nu cred că aceasta este calea corectă. Eu cred că dacă vor avea loc alegeri parlamentare anticipate blocul ACUM are numai de pierdut și socialiștii tot.”

Europa Liberă: Partidul Popular cât a cheltuit în campanie?

Alexandru Oleinic: „Păi în circumscripția aceasta, 100 de mii de lei, mai mult poate.”

Europa Liberă: Doar 100 de mii de lei?

Alexandru Oleinic: „Da.”

Europa Liberă: Și ziceți că să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate?

Alexandru Oleinic: „Sunt neproductive și sunt imposibile pentru Republica Moldova astăzi alegerile anticipate.”

Europa Liberă: Iar dacă se declanșează și se ajunge, ele ar putea să fie în aceeași zi cu alegerile locale, așa cum spunea Igor Dodon?

Alexandru Oleinic: „Igor Dodon poate să aibă multe planuri, dar nu cred că ele coincid cu doleanțele cetățenilor Republicii Moldova. Alegerile parlamentare împreună cu acele locale asta e o nebunie totală, o nebunie electorală totală.”



