Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiază o procedură de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La...

O femeie şi-a pierdut viaţa, marţi, după ce a fost lovită de obiecte căzute de pe o clădire din apropierea celebrei intersecţii Times Square din New York, conform media americane citate de DPA. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost lovită în timp ce mergea pe jos pe...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Multe femei cred ca taierea varfurilor duce la cresterea mai rapida a parului. Mit sau realitate? Aflati ca aceasta presupunere este falsa in totalitate, iar motivul este unul simplu: parul creste de la radacina, nu de la varfuri, in consecinta, taierea varfurilor nu influenteaza ritmul...

“Puricele în ureche” scris de genialul comediograf francez George Feydeau poposeşte pe scena noastră în timpuri nu prea vesele: un motiv în plus să nu ratăm premiera din 16 şi 17 aprilie. Să ne copleşească iureşul de muzică, situaţii haioase şi quiproquo-uri voioase, încântătoare cum n-a văzut Parisul! Aveţi ceva de declarat? Doar bună dispoziţie, bucuria de a trăi.

Sub bagheta dirijorală a maestrului Petru Hadârcă, orchestra interpreţilor de frunte ai Naţionalului chişinăuian, metamorfozează una din piesele cele mai jucate pe mapamond într-un tonic estetic, adevărat cocteil de emoție, energie și forță imaginativă.

Subiectul piesei e cunoscut şi din celebrul film Căsătorie în stil Italian, (cu Sophia Loren şi Marccello Mastroianni în rolurile principale), însă minunatul duet al protagoniştilor moldoveni îi conferă o altă profunzime: personajele au trecut de prima tinereţe, iubirea lor e cu năbădăi, cu fulgere şi tunete. Pentru a-l convinge pe Domenico s-o ia de nevastă, Filumena recurge la un şiretlic şi ca o actriţă adevărată, se dă de ceasul morţii. Îşi atinge scopul, devine Doamna Soriano, însă curând divorţează, mărturisindu-i amantului său de o viaţă că unul dintre cei copiii de care acesta nu ştia nici cu spatele, este fiul său.

