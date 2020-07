Represiunea religioasă din Basarabia în anii 1940-1941

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Indiferent cum am numi noul tip de standard pentru internet, contează care sunt beneficiile pe care ni le aduce. Totuși, cum ajunge internetul 5G de la operator în telefon sau computer? Asta am aflat recent.

Într-o țară în care pensiile sunt și de 700 de lei, românii se întreabă cine este cel care are cea mai mare pensie din țară, cât are și ce funcții a ocupat de-a lungul vieții sale profesionale.

Nemilos a fost destinul și cu studenţii teologi, majoritatea cărora n-au reuşit să supravieţuiască terorii comuniste. Aceștia au fost luați în vizor imediat după ocupație, fiind supuși unor persecuţii neîncetate. Pentru a scăpa de urmărire, cei mai mulți studenți munceau ca lucrători zileri. În situaţia în care numărul intelectualilor rămaşi pe teritoriile ocupate era extrem de redus, „Legea sabotajului” îi obliga pe aceștia să se angajeze la stat. Iată de ce mulţi studenţi teologi au fost constrânşi să lucreze ca învăţători, acceptând condiţia ca peste un an să fie substituiţi cu elemente pregătite special în acest scop.

Astfel, în primul an de ocupație sovietică, multe fețe bisericești au fost persecutate și chemate pe timp de noapte la interogatorii interminabile. Preotul Vasile Taban din s. Lozova spunea că a fost întrebat zile în șir de ce fiii săi au rămas în Regat. Iar Alexandru Stroevici, cântăreț în biserica din s. Grozești, își amintea că era invitat în toiul nopții la sovietul sătesc, unde i se cerea socoteală de ce protoiereul I. Drajenschi, plecat peste Prut, îi trimitea scrisori.

Fiind conştienţi de pericolul la care se expun în URSS, unde religia era în afara legii, 487 de clerici din cei 1013 care existau la acea dată în Basarabia, împreună cu familiile, au fugit peste Prut. Alţii au încercat să supraviețuiască în noile condiții, acceptând să treacă sub auspiciile BORu. Alții s-au concediat sau, nefiind în stare să achite impozitele, și-au schimbat profesia. Puțini au fost cei care au făcut eforturi considerabile pentru a-și păstra parohiile.

