Republica Belarus: Lukaşenko încearcă să cîştige timp şi să divizeze opoziţia

„Dodon este dispus să folosească toate metodele pentru fraudarea alegerilor. E clar și de ce – fără fraudă nu are nicio șansă să rămână în funcție; iar dacă...

Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2019 se înregistrau în România, cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Creştinarea Rusiei Kievene in anul 988 de către marele cneaz Vladimir a fost, de fapt, o reformă de stat, necesară pentru a uni şi consolida prin ideologia unică un vast stat rus care s-a...

Data de 1 August 1886 este cea în care s-a născut Ștefan Holban, care a fost în primul rând un martir al neamului românesc, avocat, deputat în Sfatul Țării etc....

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Pe de altă parte, Vladimir Putin, mai scrie Renaud Girard, are prea puţină simpatie pentru Lukaşenko. Pe întîi februarie anul acesta Putin s-a arătat destul de iritat din cauza unei vizite efectuată la Minsk de şeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo. Acesta din urmă venea să-i propună lui Lukaşenko petrolul american în caz de litigiu energetic grav între Belarus şi Rusia… Părerea analistului francez este că Vladimir Putin va evita greşelile făcute deja în Ucraina, cînd i-a umilit pe ucraineni prin sprijinirea masivă a separatiştlor din estul ţării… Putin va încerca mai degrabă să acţioneze în culise, astfel încît Lukaşenko să fie înlocuit cu o personalitate moderată, un pro-rus evident, dar care să fie acceptat şi de populaţie…

„Republica Belarus se află într-un moment unic al istoriei sale cînd poporul belarus se simte întărit şi capabil să-şi rezolve singur problemele. Noi nu aşteptăm nici un ajutor de la nici o ţară. Dar vrem organizarea de noi alegeri, precum şi judecarea celor vinovaţi de violenţe şi de falsificarea rezultatelor la recentul scrutin. Vrem deasemenea de urgenţă eliberarea persoanelor arestate.” Am citat din declaraţiile făcute de Maria Kolesnikova. De precizat că ea cere Uniunii Europene să nu decreteze sancţiuni împotriva ţării sale, şi mai subliniază că nu se teme de nici o ingerinţă rusă, Vladimir Putin nu are nici un interes să sprijine un preşedinte atît de nepopular precum Lukaşenko, mai artă opozanta belarusă.

Gigantul IT Google vrea ca angajaţii săi să lucreze de acasă încă un an de acum încolo, până în iulie 2021. Este vorba de 200.000 de oameni, pe care Google spune...

Belarus se pregătește de război! Sub pretextul unei amenințări externe, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a anunţat marţi că înalta conducere militară a ţării a desfăşurat unităţi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)