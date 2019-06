Republica Moldova de la Plahotniuc la Dodon

După o săptămâna dificilă în Republica Moldova în care am avut două guverne, doi premieri şi o serie de decizii alambicate, care au demonstrat încă odată fragilitatea statului frate dintre Prut şi Nistru, oligarhul Vladimir Plahotniuc şi PDM au făcut un pas înapoi, lăsând frâiele guvernării unei coaliţii pestriţe formate din Blocul ACUM -PSRM. Pentru moment, Putin o va lăsa mai moale cu „federalizarea”, iar guvernarea europeană trebuie să deblocheze finanţarea de la UE, pentru ca „socialiştii să guverneze ruseşte”.

Până atunci, debarcarea lui Plahotniuc rămâne o victorie de etapă a Kremlinului, în care a reuşit să implice singura forţa pro-europeană de la Chişinău: Blocul ACUM.

Decizia lui Plahotniuc nu a fost bizară şi nici luată sub impulsul unor medieri externe, cum au lăsat să se înţeleagă cohortele de analişti pasionaţi de R.Moldova de la Bucureşti, care îndeplinesc anumite „misiuni” mai puţin acoperite dinspre zona întunecată a serviciilor de informaţii. Oligarhul Vladimir Plahotniuc şi acoliţii săi au înţeles încă de miercuri seara că „domnia acestora” în R.Moldova s-a terminat, iar cedarea pe cale paşnică a puterii politice este unica lor şansă de supravieţuire, în contextul în care SIS-ul moldovean era pregătit pentru confruntări de stradă la Chişinău în această duminică, dacă „oamenii Moscovei camuflaţi în susţinătorii PSRM şi ai Blocului ACUM” ar fi ieşit în stradă. Deja în centrul capitalei moldave erau campate corturile susţinătorilor lui Plahotniuc.

Scenariul ar fi avut consecinţe mai dure pentru Plahotniuc, iar oligarhul nu ar fi dorit să rişte mai mult în contextul în care susţinerea de pe axa Washington – Tel Aviv s-a stopat brusc, iar decizia Cabinetului Filip de a muta amabasada de la Tel Aviv la Ierusalim s-a dovedit a fi o eroare, întrucât nu mai avea credibilitate.

Deşi mulţi politicieni, jurnalişti, analişti, „păreologi” au clamat victoria europenismului la Chişinău vineri seară, situaţia din R.Moldova este mult mai complicată decât a fost în momentul în care alianţa formată din Blocul ACUM şi PSRM a început ofensiva anti-Plaha din plenul moldovean, sub bagheta Zinaidei Greceanîi, o democrată „putinistă” cu legături strânse în rândul silovikilor de la Kremlin. Nu sunt şi nu am fost vreodată fan al lui Vladimir Plahotniuc, dar asocierea Blocului ACUM cu oamenii Moscovei s-ar putea dovedi o greşeală tactică majoră până în iarnă, întrucât Igor Dodon şi PSRM au mână liberă în Moldova pentru a controla Procuratura şi instituţiile de forţă.

Sub beţia unei victorii de moment împotriva celui mai puternic şi viclean oligarh, care a făcut jocurile în statul moldovean între 2009 şi 2019, aleşii Blocului ACUM şi ai PSRM vor avea o „lună de miere”, după care va începe o luptă pentru acaparea instituţiilor de forţă ale R.Moldova, dezoligarhizate sub impulsul „europenizării şi al dreptăţii sociale şi morale”. Din acest joc intern, va câştiga încă odată Federaţia Rusă care pentru moment o va lăsa mai moale cu federalizarea R.Moldova, şi va căuta un alt moment prielnic, cel mai probabil prin primăvara anului viitor.

De asemenea, la Chişinău va începe o „vânătoare de vrăjitoare, de dosare şi de personaje puşcăriabile”, pentru a masca lupta internă pentru putere a celor două forţe câştigătoare, iar punctul culminant ar putea fi aducerea în cătuşe a lui Vladimir Plahotniuc, pentru a fi deferit justiţiei statului moldovean. Îmi este greu să cred că bunele intenţii ale Maiei Sandu vor prevala în reconstrucţia statului moldovean, după eliminarea elementelor corupte şi impuse de Plahotniuc, în contextul în care ora exactă se va da la Kremlin. În toată această ecuaţie, România este total ieşită din acest joc în contextul în care guvernările de la Bucureşti au girat combinaţiile lui Plahotniuc, iar pentru serviciile noastre secrete spaţiul dintre Prut şi Nistru este terenul ideal pentru a cheltui aiurea bani pe forme fără fond şi pe oameni de paie.

Bani europeni pentru a guverna ruseşte…

Kremlinul ştie foarte bine situaţia economică a R.Moldova care este aproape de faliment, fără bani de la UE şi FMI, iar Putin nu este dispus să finanţeze regimul pestriţ al lui Igor Dodon, iar ordinul deschis pe unitate va fi următorul: vopsiţi-vă în europeni pentru a guverna ruseşte pe banii acestora!”. În următoarele luni, guvernul condus de Maia Sandu va duce o ofensivă între Vest şi Est pentru a obţine bani cu care să supravieţuiască statul moldovean. Dacă Bucureştiul va finanţa Chişinăul în situaţia de faţă va repeta aceeaşi greşeala din 2015, când pe fondul crizei instituţionale Plahotniuc a apelat la puşculiţa generoasă a guvernării PSD.

Guvernul Maiei Sandu nu poate prezenta nicio garanţie că are capabilităţile de a continua drumul european al R.Moldova sau de a coagula în jurul său pe toţi liderii curetului unionist din R.Moldova, în contextul în care sunt dependenţi de PSRM via Kremlin. Nici Igor Dodon nu are cum să fie credibil în relaţiile cu UE şi implicit cu România, dacă analizăm atent trecutul său şi verbul său pro-rusesc din declaraţiile publice, din intervalul 2015-2019. Cel mai probabil va deveni un fel de „Zaharia Trahanache” de peste Prut la ordinele lui Putin, în bătălia pentru deblocarea banilor europeni destinaţi R.Moldova.





„Am făcut un schimb de opinii pe marginea evoluțiilor politice recente din țara noastră, precum și cu referire la dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre statele noastre. Am adus mulțumiri părții române pentru sprijinul acordat țării noastre în mai multe domenii de interes major și am pledat pentru continuarea dialogului constructiv, reciproc avantajos, spre binele popoarelor noastre. Vorbind despre evenimentele politice din Republica Moldova, am menționat că țara noastră trece printr-o etapă dificilă, dar de o importanță istorică. În premieră, partidele cu viziuni diferite au găsit un numitor comun pentru a scoate statul Republica Moldova din captivitate. Am adus mulțumiri pentru mesajele de susținere și încurajare din partea statului vecin pentru noua majoritate parlamentară și noul Guvern. Am exprimat opinia comună privind oportunitatea asigurării stabilității în țară și depășirii blocajului politic în mod pașnic. Am reconfirmat că pentru noul guvern și pentru Președinție, România rămâne un partener strategic, de încredere. Am dat asigurări că vom depune eforturi pentru continuarea dinamicii ascendente a relațiilor moldo-române și pentru menținerea parcursului european al Republicii Moldova”, a scris Igor Dodon, pe Facebook.

Iohannis a marcat un punct important electoral pe axa R.Moldova

Aflat la finalul unui mandat de cinci ani, preşedintele Klaus Iohannis a reuşit vineri prin trimiterea consilierului prezidenţial la Chişinău, Bogdan Aurescu să marcheze un punct important pe axa R.Moldova, ca imagine în contextul în care în toţi aceşti ani a fost rezervat visavis de statul frate dintre Prut şi Nistru, şi implicit faţă de Reunire. Tot timpul s-a ferit să puncteze ceva concret pe aceste subiecte în aceşti ani în care guvernarea PSD a făcut „jocurile cu omologii lor din PDM”, pe spaţiul R.Moldova. În contextul campaniei electorale pentru prezidenţialele din această toamnă, Iohannis a reuşit să arate „o anumită implicare în jocul din R.Moldova”, iar o vizită surpriză la Chişinău în toamnă ar putea să îi mai aducă voturi consistente din rândurile românilor dintre Prut şi Nistru. Parteneriatul dintre Blocul ACUM şi PNL a adus un scor bun liberalilor lui Orban în alegerile pentru PE din 26 mai.

Un alt jucător pe spaţiul moldovean este fostul preşedinte Traian Băsescu, care are multe de spus despre maskirovka de la Chişinău în plenul PE, în contextul în care PMP graţie PUN şi a voturilor din R.Moldova a reuşit să treacă pragul electoral. Este foarte important ca acesta să nu fie izolat prin prisma jocurilor de culise, şi a deciziei Instanţei în cazul aşa zisului său dosar de la CNSAS : „al domnului Petrov”.

În acest joc cu miză uriaşă din spaţiul R.Moldova, premierul Viorica Dăncilă s-a mărginit în a transmite un mesaj de felicitare Maiei Sandu cu ocazia preluării mandatului de premier. Aceasta și-a exprimat încrederea că Executivul de la Chișinău va continua parcursul european al Republicii Moldova prin implementarea cu succes a reformelor necesare, a Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană.

„Pe responsabilitatea, hotărârea și puterea de muncă a Guvernului pe care îl conduceți se vor baza prosperitatea, stabilitatea și securitatea Republicii Moldova. Consider esențial ca, în activitatea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, să mențineți la cote foarte înalte angajamentul european și să promovați valorile noastre comune, europene”, a subliniat Viorica Dăncilă.

Totodată, aceasta i-a adresat Maiei Sandu invitația de a efectua prima sa vizită în străinătate la București, pentru a continua tradiția colaborării firești dintre România și Republica Moldova.

Dragoş Bistriceanu: „O misiune dificilă pentru guvernarea condusă de Maia Sandu”

Desfășurarea evenimentelor a scos la iveală fragilitatea politică a Republicii Moldova, dar a reușit, cel puțin în aparență, să coalizeze toate celelalte grupări politice în jurul unui scop unic – îndepărtarea lui Vladimir Plahotniuc de pârghiile puterii, susţine, pentru Jurnaliştii.ro, analistul de politică externă, Dragoş Bistriceanu.

Potrivit acestuia, parteneriatul dintre PSRM şi Blocul ACUM s-ar putea bloca, după ce oligarhul Plahotniuc a fost îndepărtat de la butoanele puterii.

„În ciuda reușitei, noul guvern condus de Maia Sandu va avea o misiune dificilă. Nu putem spune sigur până când vor vrea să meargă în acest parteneriat spunea aceasta, întrebată fiind despre perspectivele noii coaliții. În privința autorităților din România, acțiunile politice au părut a se realiza cu întârziere, fiind, pentru mulți, de neînțeles de ce președintele, Klaus Iohannis, sau ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, au tergiversat momentul recunoașterii noului cabinet condus de Maia Sandu. În speță, România ar fi trebuit să fie prima țară care recunoștea parteneriatul dintre socialiști și pro-europeni, în contextul în care, în ultimii ani, România a purtat o luptă pentru a se apropia tot mai tare de Republica Moldova și de a oferi un impuls valului unionist”, a declarat Dragoş Bistriceanu.

Până la prima vizita a Maiei Sandu la Bucureşti, poate ar fi cazul şi momentul ca Iohannis împreună cu întreaga clasa politică de la Bucureşti să lanseze „Un Acord politic pentru R.Moldova”, unde să fie definite clar obiectivele, direcţiile de politică externă, care să pregătească cadrul viitor al REUNIRII. Dacă nu vom face nimic concret de la Bucureşti, R.Moldova va rămâne un subiect de dezbatere al numeroşilor analişti, păreologi sub acoperire, care sub imboldul sumelor de bani puşe la dispoziţie din zona subterană a unor grupări din servicii vor manipula în continuare orice are legătură cu REUNIREA.

Până la noi evoluţii viitoare în spaţiul dintre Prut şi Nistru nu ne rămâne decât să privim spectacolul trist pus în scenă de Kremlin, peste defunctul stat românesc dintre Prut şi Nistru.

PS. Sper ca guvernarea Maiei Sandu să nu semene cu guvernările conduse de generalii Rădescu şi Sănătescu, care au fost spulberat de oamenii Moscovei şi implicit au marcat trecerea la democraţia populară.

Sebastian Rusu

https://www.jurnalistii.ro