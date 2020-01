Republica Moldovenească a Întregii Moldove!

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

Mămăliga, alimentul tradințional banal pentru majoritatea, are numeroase beneficii asupra organismului, susțin specialiștii. Porumbul este bogat în acizi grați nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine,foarte multe vitamine din grupa B, vitamine E, vitamina K, fier,...

Deputatul Blocului ACUM, fracțiunea PAS, Petru Frunze, vine cu un proiect de lege care are drept scop interzicerea activității microbuzelor/autobuzelor în transportul rutier care au un termen de exploatare mai mare de 30 ani.

Nu, imaginile nu sunt din Australia! Sunt din București, Capitala României. Zici că arborii sunt trecuți prin incendiile din Australia! Este revoltător cum distrugem vegetația, spațiile verzi ale orașului.Toți primarii, frați cu ADP-urile, transformă arborii in schelete....

În contrast, separatiştii transnistreni, inconştienţi de fapt, au adoptat o denumire mai adecvată, Republica Moldovenească Nistreană, specificând că republica lor pretinde a fi"a moldovenilor", dar numai al celor din regiunea dată. O situaţie similară s-a creat în sfera ecleziastică. Mitropolia Chişinăului a fost întitulată "a Întregii Moldove". Apar câteva întrebări logice. Oare Mitropolia Moldovei creată în secolul XIV sub domnul Petru I Muşat şi-a pierdut "statalitatea" în 1813? Cât de întinsă este Moldova istorică, dacă Mitropolia Moldovei nu era a "Întregii"? Şi cum poate "Întreaga Moldovă" să fie mai mult decât de două ori mai mică decât Moldova? Nu este titulatura cea mai importantă problemă a RM, dar aceasta dictează conştiinţa de sine a statului şi percepţia internaţională, idealurile şi originea acestuia. Iar pentru a se ridica din stadiul unei oarecare republici moldoveneşti (sovietice), RM trebuie să iasă odată şi odată din Sesiunea a VII-a a Sovietului Suprem al URSS. Cum spunea marele filosof grec Platon:"Atunci vor fi republicile fericite, când domnitorii vor gândi, sau gânditorii vor domni."

În contrast, România înseamnă " ţară a tuturor românilor ". Titlu perfect legitim, dat fiind că reprezintă unificarea tuturor ţărilor româneşti, fiind prin unirea cu RDM şi a Principatului Transilvaniei din 1918, şi moştenitoare a acestora. Bolşevicii au păstrat denumirea de "moldovenească", nu atât din grija pentru legitimitate, cât din necunoaşterea istoriei, şi mai ales pentru că aceasta suna mai "moldoveneşte". Dar după proclamarea independenţei denumirea a fost schimbată în Moldova, cu o vizibilă tendinţă de a-şi trage descendenţa din "Ţara" medievală. Intenţia bună, dar acest stat, creat de bolşevici în 1940, riscă să cadă într-o dublă uzurpare de titulatură. Să uzurpe moştenirea "tronului" Moldovei medievale, care se află de drept la Bucureşti, şi să pretindă întreg teritoriul vechiului voievodat, la care la fel nu are niciun drept.

Numerotarea republicilor se face tradiţional după constituţiile adoptate, deşi prima republică franceză a avut tocmai patru constituţii, iar prima republică poloneză (Rzeczpospolita) a fost o republică nobiliară (Serenissima) în frunte cu un rege ales. De menţionat că termenul însăşi are o semnificaţie puţin diferită de conceptul modern de republică (ca antonim al monarhiei). Res Publica latină ("afaceri publice") şi Rzeczpospolita poloneză (echivalentul englezului "Commonwealth") nu excludeau prezenţa unui suveran, şi nu abordau în general dihotomia monarhie/republică, semnificând mai degrabă că statul nu este proprietatea personală a monarhului, nu lipsa acestuia.

Mai multe state din lume şi-au delimitat perioadele istorice prin numerotarea lor. Astfel, avem cinci republici franceze, trei poloneze, trei greceşti şi tocmai şase sud-coreene. În ordine similară, avem trei Reich-uri germane (deşi primul s-a numit Sfântul Imperiul Roman), două imperii franceze, două mexicane, trei ţarate bulgare (care nu au însă o legătură directă unul cu altul, fiind despărţite de secole) etc.

