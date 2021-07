Republica oligarhică petrolieră Moldova

Oricine poate accesa pagina anre.md și să vadă evoluția prețurilor internaționale la carburanți. În ultimele 4 zile se atestă scăderea ușoară a cotațiilor Plats atăt la benzina, căt și la motorina.

Însă republica oligarhică petrolieră are proprii regule. Zeci de ani prețurile la combustibil sunt stabilite prin înțelegere între un grup îngust de companii , uneori cu coordonare cu politicieni. Și iată că ieri a fost iară majorat prețul la benzina cu 40 bani. Vina se dă pe metodologia nouă.

Ce face ANRE ? În loc să intervină, să controleze dacă se respectă metodologia, băieții cu salarii de 80 mii lei lunar, desemnați acolo pe criterii politice, vin cu bălbâială, precum că legislația are carențe.

Probabil legea nouă nu este perfectă. dar voi, cei din ANRE, unde ați fost la etapa elaborării actului respectiv ? În principiu, ați sprijinit noua metodologia. Am auzit personal poziția de susținere din partea dlui Untilă. Nici un director ANRE nu a ieșit public înainte să fie votată lege cu alta poziția. Și mărimea marjei comerciale tot ANRE a stabilit, avănd la bază cifrele de la companiile petroliere pentru primul trimestru. Atunci un director ANRE le-a reproșat petroliștilor faptul că ei au lucrat cu marja sub 2 lei per litru, dar sunt nemulțumiți de marja stabilită de ANRE în mărimea de 2,33 lei.

Și atunci de ce acum voi alături de companiile petroliere dați vina pe legislația , care în principiu corect racordează prețurile la carburanți în țara noastră cu cotațiile internaționale.

Stimați cetățeni și agenți economici, ceea ce se întămplă acum pe piața petrolieră este următorul acordul de cartel între cele mai mari companii , cu participarea ANRE și cu poziția pasivă a Consiliului Concurenței ! Petroliștii arată mușchi întregii țări, profitănd de ocazia lipsei îndelungate a Guvernului și faptului că ANRE demult depinde de ei. În toiul recoltării ei șantajează agricultorii. Îi presează companiile de transport, care sunt după pandemia la pragul falimentului. Își bat joc de cetățeni, schimbănd fiecare zi prețuri, chiar dacă au stocuri suficiente pentru 2-3 săptămâni, iar plafonarea prețurilor stabilește plafonul maximal.

Nu am nimic impotriva modificării legislației privind piața produselor petroliere, dacă acolo cu întărziere au fost depistate carențe. Dar se impune că înainte de asta, dat fiind faptul că încă nu avem Guvern, să fie convocat Consiliul Suprem de Securitate cu participarea ANRE, Consiliului Concurenței, experții, la care să fie analizată profund situația actuală pe piața și acțiunile concertate ale unor companii mari petroliere, care pun în pericol securitatea Republicii Moldova.