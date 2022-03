Retelele electrice din Ucraina si Moldova au fost conectate cu succes cu Reteaua Europeana Continentala

Astazi, retelele electrice din Ucraina si Moldova au fost sincronizate cu succes cu Reteaua Europeana Continentala.





„ Acest lucru va ajuta Ucraina sa-si mentina sistemul electric stabil, casele calde si luminile aprinse in aceste vremuri intunecate. Acest proiect a dat dovada de o cooperare si o determinare extraordinara din partea tuturor celor implicati. Vreau sa multumesc Retelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrica (ENTSO E) pentru ca a depus un an de munca in doua saptamani pentru ca acest lucru sa se intample. Vreau sa multumesc Presedintiei franceze a Consiliului si statelor membre pentru sprijinul acordat acestui proiect care nu este lipsit de riscuri. Si vreau sa multumesc partenerilor nostri ucraineni – ministrului Galuscenko si Ukrenergo in special – pentru eforturile lor eroice de a mentine sistemele energetice ucrainene in functiune in mijlocul unui razboi teribil.

UE va continua sa sprijine Ucraina in sectorul energetic, asigurand fluxurile inverse de gaze catre tara si livrarea de aprovizionare cu energie de care este extrem de necesara. De asemenea, asteptam cu nerabdare momentul in care putem continua cooperarea noastra excelenta in ceea ce priveste tranzitia ecologica si reformele pietei”, se arata in comunicatul Comisiei Europene.

