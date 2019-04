Reţete de Paşte: Miel la cuptor în stil grecesc

Se apropie una dintre cele mai mari sărbători din an şi, desigur, te vei pregăti cum se cuvine. Dacă vrei să găteşti mâncărurile tradiţionale de Paşte şi totuşi să aibă o savoare aparte, puţin diferită de preparatele tradiţionale din fiecare an, avem noi câteva idei. Astăzi îţi propunem să găteşti pulpă de miel la cuptor în stil grecesc. Rezultatul va fi suprinzător.

24 Aprilie 2019, ora: 10:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...