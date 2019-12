RETROSPECTIVĂ 2019 Anul a fost marcat de începerea noului ciclu instituţional la nivelul Uniunii Europene

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Un paramedic a fost acuzat că și-a ucis soția cu o substanță activă care se găsește în picăturile de ochi, relatează The Independent. Autoritățile din Carolina de Nord l-au arestat pe Joshua Lee Hunsucker, în vârstă de 35 de ani, care se confruntă cu acuzația...

Un taximetrist în vârstă de 61 de ani a fost înjunghiat de un client, în Ploiești, județul Prahova, pentru un telefon mobil. Poliția îl caută pe agresor și anunță că are un cerc de suspecți, relatează Mediafax.

Cred că te-ai săturat deja să ţi se spună că nu ar fi bine să mănânci aia şi cealaltă, cu atât mai mult cu cât de Sărbători vei avea sub nas toate bunătăţile tradiţionale. Şi cum nu există Sărbători de iarnă fără cozonaci, sarmale şi afumături trebuie...

Pe de altă parte, Ursula von der Leyen a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să-şi reformeze sistemul de azil şi să-şi consolideze frontierele externe. ''Migraţia nu va pleca nicăieri, ea va rămâne cu noi. Este o tragedie că o mamă din Vietnam primeşte un mesaj de la fiica sa, din Europa, că nu are spaţiu pentru a respira'', a afirmat Ursula von der Leyen, cu referire la cazul celor 39 de migranţi găsiţi morţi, în luna octombrie, într-un camion frigorific în apropiere de Londra.

Comisia Von der Leyen, formată din 12 femei (faţă de nouă femei în Comisia Juncker) şi 15 bărbaţi, are trei vicepreşedinţi executivi (Frans Timmermans, Margrethe Vestager şi Valdis Dombrovkis) şi alţi cinci vicepreşedinţi (Josep Borrell Fontelles - care este şi Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Maros Sefcovic, Vera Jourova, Dubravka Suica şi Margaritis Schinas).

În cursul negocierilor din primăvara acestui an, socialiştii europeni păreau să aibă şansa de a obţine preşedinţia Comisiei Europene, un acord iniţial între Franţa, Germania, Olanda şi Spania fiind convenit în marja Summitului G20 de la Osaka, din luna iunie. În cele din urmă, acest compromis a căzut, în special ca urmare a opoziţiei unor state membre din Europa Centrală şi de Est.

