Revoluţie în industria energetică: o membrană nou inventată poate transforma căldura în energie

Aproape 70% din energia produsă în Statele Unite în fiecare an este pierdută sub formă de căldură pentru că aceasta are mai puţin de 100 de grade Celsius şi emană din dispozitive precum computere, maşini sau procese industriale. În această idee, inginerii de la Universitatea California, Berkeley, au dezvoltat un sistem care poate fi aplicat acestor emanaţii remanente de căldură la niveluri fără precedent pentru această tehnologie.

„Ştim că avem nevoie de surse de energie, dar şi că trebuie să utilizăm mai bine energiile pe care le avem”, a precizat Lane Martin, autorul principal al studiului. „Aceste membrane extrem de subţiri ne pot ajuta să obţinem mai multă energie decât facem astăzi din fiecare sursă”.

Inovaţia se bazează pe comportamentul piroelectric al materialului, despre care se ştie de multă vreme, dar proprietăţile sale nu au putut fi măsurate, scrie Phys.





Membranele au grosimi de doar 50-100 de nanometri, ceea ce le face uşor de aplicat diferitelor surse de căldură, precum un calculator personal. Aceste materiale permit inginerilor să măsoare temperatura şi curenţii electrici creaţi şi de asemenea să testeze capacitatea de generare a curentului electric a dispozitivului pe care sunt aplicate.

Următorul pas este de optimizare a membranelor pentru a se adapta anumitor temperaturi şi anumitor curenţi de căldură.

Sursa: descopera.ro