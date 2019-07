Rezistenţă anticomunistă / Un basarabean, fost comunist francez, a fost declarat nebun de KGB

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Am asistat săptămâna trecută la o ofertă cel puţin ciudată a preşedintelui pro-rus Igor Dodon faţă de partenerii săi de mezalianţă şi majoritate de la Chişinău care poate să anunţe o schimbare de tactică a Rusiei în Republica Moldova – test pentru întreg...

La înmormântarea marinarilor morți in submarinul secret, un oficial militar rus de rang înalt a declarat că ei „au făcut să evite o catastrofă planetară”, scrie sociologul rus Igor Eidman, pe pagina sa de Facebook.

Vocea Media SRL, fondatoarea posturilor de radio și televiziune Vocea Basarabiei, anunță că începând de astăzi, luni, 8 iulie 2019, intră într-o scurtă vacanță a producției, survenită după un an de muncă fără pauză tehnică.

Ministrul Apărării Pavel Voicu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, cei doi oficiali discutând despre „colaborarea moldo-rusă pe dimensiunea apărării, situaţia regională” etc.

Cu toate aceste este ţinut închis un an şi jumătate într-o clinică psihiatrică din RSS Moldovenească şi abia la 13 septembrie 1963 ajunge la un spital special de boli mintale din Leningrad. După un an şi zece luni de „tratament” în această clinică, o comisie specială decide că sănătatea lui Nicolae Prisăcaru a progresat, iar el nu mai prezintă pericol social şi solicită justiţiei transferarea lui la una din clinicile cu regim general în RSS Moldovenească. Justiţia moldovenească, la 24 august 1965, satisface cererea medicilor din Leningrad.

La primul interogatoriu, N. Prisăcaru neagă acuzaţiile. „Nu am desfăşurat niciun fel de agitaţie antisovietică. Doar am îndemnat muncitorii de la fabrică să lupte pentru condiţii de muncă mai bune, le-am explicat cum muncitorii din Franţa duc o asemenea luptă”. Îşi menţine declaraţiile până la finalul anchetei. În lipsă de probe, securiştii apelează din nou la muncitorii de la fabrică. Aceştia confirmă cele scrise în vară. Însă, nici cu aceste mărturii nu pot băga omul la puşcărie. Existau prevederi constituţionale privind dreptul la libera exprimare. În asemenea caz, se recurge la procedeul arhicunoscut de comunişti - sunt puse la îndoială capacităţile mentale ale lui Prisăcaru. Propunerea, printre altele, au sugerat-o abil (evident, la sugestia KGB) câţiva dintre colegii de muncă de la fabrică: „E ceva straniu în purtarea lui”.

În cele din urmă, KGB nu mai tolerează acţiunile lui şi ia măsuri. În iunie-iulie 1961, mai mulţi şefi de la fabrică (de brigadă, de unitate etc.) şi câţiva muncitori sunt impuşi să scrie denunţuri amănunţite (după o mostră) despre purtarea lui Prisăcaru la locul de muncă, vorbele spuse printre muncitori, despre îndemnul la grevă şi despre viaţa muncitorilor din Franţa, despre intenţiile lui de a povesti adevărul la întoarcere în Franţa etc. În baza acestor scrisori, la 26 decembrie 1961 este intentat dosarul penal pe art. 67, alin. 1 Cod Penal al RSS Moldoveneşti „Agitaţie şi propagandă antisovietică” şi tot în acea zi Nicolae Prisăcaru este reţinut.

Pentru toate aceste „devieri”, a fost invitat de câteva ori la directorul fabricii. Nu s-a dus, spunând: „Dacă eu am nevoie de director, merg la el. Iar dacă directorul are nevoie de mine, să vină el aici”. În consecinţă, directorul a coborât în hala de lucru. Cunoscând că acesta nu vorbeşte limba română, Prisăcaru a discutat cu el exclusiv în română, prin translator. Despre puterea sovietică afirma că aceasta reprezenta birocraţia şi comuniştii proşti.

În ianuarie 1938 ajunge ilegal în Franţa, la Marseille. Aici o perioadă lucrează hamal în port. În timpul războiului, intră în rândurile corpului de expediţie (legiunea) francez, ajunge prizonier la nemţi şi este internat într-un lagăr din Italia. Reuşeşte să evadeze de aici şi se întoarce în Franţa unde, în 1945, intră în rândurile Partidului Comunist Francez. Ceva mai devreme, în anul 1940, la Marseille, se căsătoreşte şi are o fiică.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte...

