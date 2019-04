Rezultatele surprinzătoare ale unui nou studiu: Ce impact au de fapt smartphone-urile asupra tinerilor

Dupa ce ne-au avertizat in repetate randuri in legatura cu efectele nocive ale utilizarii excesive a smartphone-urilor asupra adolescentilor, oamenii de stiinta vin acum si ne spun ca impactul este de fapt unul neglijabil, indiferent daca tinerii folosesc telefonul cateva ore pe zi sau chiar inainte de culcare.



Un studiu al unei echipe de cercetatori de la Universitatea Oxford, in cadrul caruia au fost monitorizati mai mult de 17.000 de adolescenti din Irlanda, SUA si Marea Britanie pentru a putea fi analizate efectele timpului petrecut in fata ecranelor, a relevat faptul ca aceste sunt "minuscule" in ceea ce priveste starea de bine psihologica a adolescentilor in comparatie cu alte activitati ale acestora.

Studiul citat de The Guardian si publicat in jurnalul Psychological Science ofera o noua perspectiva in dezbaterea privind efectele utilizarii excesive a unor dispozitive precum telefoanele, tabletele sau calculatoarele asupra sanatatii mintale a tinerilor.

Spre deosebire de studiile precedente, in cazul de fata, oamenii de stiinta au folosit pe langa estimarile oferite de participanti si instrumente specifice pentru masurarea timpului petrecut in fata ecranelor, ceea ce, considera ei, le-a permis sa aiba o reprezentare mai corecta a timpului efectiv petrecut de participanti online.

Medicul pediatru Max Davie de la Colegiul Regal de Pediatrie si Sanatate a Copilului din Marea Britanie admite faptul ca studiul arata ca efectele timpului petrecut in fata ecranului sunt prea mici pentru a putea vorbi de o problema de sanatate publica, dar le recomanda parintilor sa respecte in continuare indrumarile institutiei, conform carora acestia ar trebui sa stabileasca limite clare atat pentru ei, cat si pentru copii atunci cand vine vorba de utilizarea internetului si sa puna pe primul plan interactiunile fata in fata, si mai putin prieteniile online, pentru a da un bun exemplu.

De asemenea, Bernadka Dubicka, sefa a Facultatii de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din cadrul Colegiului Regal de Psihiatri, atrage atentia ca studiul se concentreaza doar pe timpul petrecut in fata ecranului, nu si pe continutul online periculos, care poate avea un impact enorm asupra sanatatii mintale a tinerilor.