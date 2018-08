În timp ce politicienii sunt siguri că PSRM nu va obține majoritatea parlamentară la alegerile din februarie, analiştii politici au unele dubii în această privinţă.

Săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a declarat că, dacă la parlamentarele din 24 februarie 2019, nu vor câștiga socialiștii, există două scenarii după care aceștia vor acționa. „Primul - scoatem lumea în stradă şi, folosind toate metodele posibile, schimbăm situaţia. Al doilea - le punem acestor băieți, tranșant, întrebarea privind trecerea la forma de guvernare prezidenţială. Nu sunteţi de acord - citiţi punctul nr. 1. Alte variante nu pot să existe”, a punctat șeful statului. Pornind de la această ieşire a lui Dodon, TIMPUL a întrebat mai mulţi aleşi ai poporului şi analişti politici dacă R. Moldova ar putea repeta situaţia din 2001, când comuniștii au câștigat detaşat majoritatea parlamentară şi s-au instaurat la guvernare timp de opt ani.

Deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, fost comunist, nu crede în posibilitatea repetării scenariului din 2001, arătându-se convins că socialiștii nu vor câștiga majoritatea parlamentară. „În 2001 era criză economică profundă, nu se achitau salariile cu lunile și existau restanțe în multe domenii. Anume acești factori au determinat victoria forțelor de stânga. În prezent, noi nu avem asemenea premise. Ba dimpotrivă, FMI și Banca Mondială au constatat, al treilea an consecutiv, o creștere economică. Avem proiecte sociale și de infrastructură în dezvoltare, dar și o creștere a pensiilor și a salariilor. De aceea nu văd cum ar putea avea loc o schimbare atât de bruscă a orientărilor politice și nu cred în victoria forțelor de stânga. Probabil, vor avea și ei un anumit scor, dar nu vor obține majoritatea”, concretizează Sergiu Sârbu.

„Vom depune efort să modificăm și Constituția”





De fapt, parlamentarul consideră că PSRM nu va putea schimba vectorul de dezvoltare a R. Moldova, chiar și în cazul în care vor avea o majoritate în viitorul Legislativ. „Nu este simplu să schimbi vectorul de dezvoltare europeană, iar noi vom depune efort să modificăm și Constituția, referitor la acest subiect. Nici nu este ușor să denunți Acordul de Asociere cu UE, de aceea o eventuală victorie a socialiștilor nu îi va ajuta foarte mult. Îmi amintesc că nici în 2002, când am început să lucrez în echipa lui Voronin, nu au existat schimbări radicale referitor la vectorul de dezvoltare a R. Moldova, iar din 2003 comuniștii, în general, s-au transformat în proeuropeni”, a adăugat alesul poporului.

Nici Tudor Deliu, deputat liberal-democrat, nu crede că PSRM ar putea obține majoritatea parlamentară, după scenariul de acum 17 ani, inclusiv din cauza sistemului electoral mixt. „Pe circumscripțiile uninominale, vor putea învinge cei la care nu ne așteptăm, deoarece aici nu va conta atât de mult apartenența politică. În ceea ce privește listele partidelor, nicidecum socialiștii nu vor putea lua majoritatea, chiar dacă, potrivit sondajelor, 35% dintre alegători sunt de partea lor. Asta înseamnă doar 17 deputați în Parlament, dacă avem sistemul mixt”, conchide Deliu.



„Nici Putin nu ar renunţa la Acordul de Liber Schimb cu UE”

Dacă totuși socialiștii vor obține majoritatea, liberal-democratul consideră că R. Moldova va avea numai de suferit. „Ei au declarat, în repetate rânduri, că vor anula unele prevederi ale Acordului de Asociere, că vor opta pentru vectorul euroasiatic, dar eu încerc să fiu optimist”, adaugă deputatul.

De aceeași părere este și Vladimir Bolea, vicepreședintele organizației teritoriale Chișinău a Partidului Acțiune și Solidaritate. El susține că, în cazul în care socialiștii vor obține majoritatea parlamentară, va avea de suferit nu atât politică externă a R. Moldova, cât cea internă. „În perioada comunistă, Voronin a început un proces de reformare și de apropiere de UE, dar în societate se simțea formarea unui stat polițienesc. Când vorbim de partide totalitariste, după cum este și PSRM, de regulă așa se întâmplă. De aceea, dacă ei vor avea majoritatea parlamentară, cu siguranță vom simți o scădere dramatică a libertății cuvântului. Noi acum avem o presă aproape total controlată de niște persoane sau partide, dar atunci va fi o degradare majoră a democrației în R. Moldova”, atenționează Vladimir Bolea.

Oricum, reprezentantul PAS este sigur că PSRM nu ar renunța la Acordul de Liber Schimb cu UE și nu ar înfăptui scenariul de federalizare a R. Moldova. „Luând în considerare rezultatele economice din 2017, nici dacă l-am vota pe Putin ca președinte, el nu va renunța la Acordul de Liber Schimb. R. Moldova este un stat capitalist, chiar dacă într-o formă mai primitivă, dar oricum banii contează. Ei vor pune în discuție și subiectul federalizării pentru rezolvarea conflictului transnistrean, dar nu vor face nimic concret”, consideră Bolea.

„Dodon va pune în practică toate planurile Moscovei”

La rândul său, deputatul liberal Roman Boțan este de părere că parlamentarele din 2019 sunt din start fraudate din cauza sistemului mixt. „Imaginați-vă că sunt membru al PL și trebuie să fac campanie electorală în una din cele două circumscripții din regiunea transnistreană, unde au acces doar socialiștii. Nu voi putea să-mi exercit drepturile de a informa cetățenii într-o regiune necontrolată constituțional, iar ei nu vor fi informați corect. Astfel, realizăm că sistemul electoral mixt, în cazul R. Moldova, este o lovitură în adresa democrației. Aşa cum în circumscripții există doar un singur scrutin, cei care câștigă sunt oligarhii, businessmenii, dar și partidele de stânga, pentru că electoratul lor este mai consolidat. De aceea nu este exclus că socialiștii vor obține majoritatea parlamentară”, susţine deputatul.

Dacă PSRM va avea majoritate parlamentară, Boţan se arată încrezut, că „Dodon va pune în practică toate planurile dictate de Moscova, va purcede pe calea federalizării și va anula Acordul cu UE”.



„Putem admite repetarea scenariului din 2001”

„Socialiștii ar putea renunţa de facto la Acordul de Asociere”

Analistul politic Igor Volniţchi admite că socialiștii ar putea obține majoritatea parlamentară, însă, în opinia sa, totul depinde de situația din sezonul politic din toamnă. „La moment, avem trei mari tabere politice: guvernarea, opoziția proeuropeană, cât de cât unită, și PSRM. Fiecare dintre acestea are o agendă, mai mult sau mai puțin clară, pentru noul sezon politic și acea care va reuși să se impună va avea prima șansă la câștigarea parlamentarelor. E clar că opoziția proeuropeană va miza pe un val masiv de proteste de amploare, care ar urma să continue începând cu 26 august. Dacă protestele vor fi de amploare și vor continua toată toamna și iarna, atunci opoziția proeuropeană va porni cu prima șansă în alegerile parlamentare din 2019. În caz contrar, guvernarea va reuși să-și impună propria agendă, care este orientată spre problemele sociale, drumuri noi, „Prima Casă”, Arena Chișinău, corupția în medicină etc. Evident, și socialiștii vor încerca să-și impună propria agendă. Am văzut că ei vorbeau despre anumite proteste și despre amplificarea eforturilor de a consolida societatea în jurul ideii republicii parlamentare. Dacă ei vor reuși să-și consolideze rândurile și să joace pe dezamăgirea electoratului față de guvernările proeuropene din ultimii nouă ani, atunci putem admite repetarea scenariului din 2001. Poate PSRM nu va obține o majoritate constituțională, dar o majoritate simplă este reală”, explică Volniţchi.Mai mult, comentatorul este de părere că, în orientarea externă a R. Moldova, vor fi anumite modificări sesizabile, dar nu radicale. „PSRM va pune accent pe integrarea euroasiatică, dar nu cred că se va ajunge la excese în ceea ce ține de renunțarea la succesele înregistrate pe filiera integrării europene. Vom asista la un demers al socialiștilor privind revizuirea anumitor părți din Acordul de Asociere, dar nu cred că acestea vor fi anulate. După exemplul comuniștilor, socialiștii vor fi nevoiți să păstreze o oarecare relație cu europenii, în paralel promovându-și destul de moderat oferta proeuroasiatică. Totodată, în ultimul timp, am văzut că din discursul președintelui Dodon a dispărut termenul federalizare, apărând o altă terminologie optimistă… Astfel, el nu exclude ca în 2019 să apară o conjunctură favorabilă pentru soluționarea problemei transnistrene. Rămâne să vedem la ce se referă”, reiterează expertul.

În schimb, analistul politic Anatol Țăranu spune că, dacă în următoarele luni nu se va produce o unificare absolută pe flancul opoziției proeuropene și unioniste, un scenariu similar celui din 2001 este mai mult decât probabil. În cazul în care PSRM va obține majoritatea și va forma guvernul, Ţăranu afirmă că socialiștii vor fi nevoiți să acționeze după regulile dictate de Moscova. „Din acest punct de vedere, putem să ne așteptăm la o schimbare radicală a vectorului de dezvoltare al R. Moldova, adică la reorientarea de la vectorul european la cel euroasiatic, ceea ce va duce la o destabilizare totală în societatea moldovenească și va avea consecințe imprevizibile. Juridic, socialiștii nu vor renunța la Acordul de Asociere cu UE, dar, de facto, acest lucru se va întâmpla”, precizează analistul politic. „În acest caz, consideră el, federalizarea R. Moldova va deveni o realitate, aceasta fiind unica soluție a Moscovei de a menține Chişinăul în aria influenței sale geopolitice”.