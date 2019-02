ROMÂNIA /// Preşedintele ANAF, Mihaela Triculescu, a schimbat dintr-un foc nouăsprezece şefi de vămi

Mihaela Triculescu a fost numită la conducerea ANAF la începutul acestui an, după ce Ionuţ Mişa a fost demis pe motiv că Fiscul nu a avut suficiente încasări pe timpul mandatul său.

De asemenea, Direcţia Generală a Vămilor are un nou director general.

