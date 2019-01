Romania castiga o medalie de aur la Campionatele Europene de bob!

Romania a obtinut o medalie de aur fantastica in cadrul Campionatelor Europene de bob, la tineret, categoria Under 23, o competitie care are loc in aceasta perioada in Austria, la Igls.



Echipajul romanesc de bob 4 persoane masculin, format din Tentea Mihai, Alexandru Bugheanu, Raul Dobre si Daroczi Ciprian, a cucerit aurul la Europene, devansand Letonia, o mare favorita, obisnuita cu medaliile in sporturile de iarna.

Doi dintre cei 4 sportivi de mai sus sunt nascuti in 1998. Sportivii nostri sunt antrenati de Iulian Pacioianu.

Bobul este de altfel si singura disciplina de iarna unde Romania a bifat o medalie olimpica, in toata istoria participarilor sale la J0, in editia din 1968 de la Grenoble, cand echipajul de bob 2 persoane masculin, format din Ion Panturu si Nicolae Neagoe a castigat medalia de bronz.

Ramanand in nota sporturilor de iarna, mai remarcam si o alta surpriza placuta din partea Romaniei la acest capitol, e vorba de echipajul de bob 2 feminin al Romaniei - Andreea Grecu- pilot si Teodora Vlad - impingator care au ocupat locul 4 la Campionatele Europene de seniori.





Pafina pe FB a Federației Române de Bob și Sanie