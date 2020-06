România, între marile puteri petroliere ale lumii la începutul secolului al XX-lea

Semnificativ este faptul că toate marile rafinării care vor fi înfiinţate acum au fost amplasate în proximitatea liniilor ferate principale sau, după caz, și-au construit propriile lor linii secundare care vor fi legate de cele naţionale. Un exemplu în acest sens a fost construirea de către administraţia judeţului Prahova a liniei Ploiești-Vălenii de Munte începând din 1905, an în care lângă a doua gară a orașului Ploiești, Gara de Nord, se ridica rafinăria Vega, care funcţionează și azi. Linia Ploiești-Văleni era importantă și pentru faptul că se legau de ea și alte exploatări petroliere, în principal cea de la schela Boldești-Scăeni.

