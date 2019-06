România nu mai are scăpare! Ce vizează Vladimir Putin

Alexandru Grumaz susţine că adevărata „coloană vertebrală“ a provocării în bazinul Mării Negre este războiul electronic şi nu Flota Mării Negre a Federaţiei Ruse. „Combinaţia de radare mobile, active şi pasive, cu rază lungă de acţiune permite o poză în timp real a situaţiei navale, dar şi crearea unei zone de interdicţie în care nu se pot desfăşura operaţiuni militare decât cu pierderi mari. Bateriile cu rachete anti-aeriene şi anti-navă sunt printre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic pe care le are în arsenal Federaţia Rusă, iar mobilitatea lor le face extrem de greu de distrus“, mai spune specialistul, conform sursei citate.

Generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA din Europa, şi Oliver Gnad, responsabil la Biroul de Afaceri Curente-Berlin, au prezentat mai multe scenarii în ceea ce priveşte securitatea la Marea Neagră. Generalul american a vorbit despre posibilitatea modificării Convenţiei de la Montreux pentru a crea cadrul legal ca navele NATO/ SUA să poată fi prezente în Marea Neagră 365 de zile pe an. „Această modificare ar echilibra registrul de forţe din această mare, dacă ţinem cont de ce s-a întâmplat după anexarea Crimeii de către Rusia şi militarizarea portului Sevastopol“, a argumentat Ben Hodges. Convenţia semnată la Montreux în 1936 asigură Turciei controlul asupra strâmtorilor şi limitează prezenţa externă a navelor NATO în Marea Neagră ca durată (21 de zile) şi tonaj. Generalul (r) Alexandru Grumaz, analist politico-militar, arată că situaţia militară din zona Mării Negre este una complicată şi „impredictibilă“, iar, din punctul de vedere al României, este extrem de gravă. „Rusia a atins un punct de dominanţă militară consolidată asupra a peste 90% din arealul maritim. Rusia şi-a atins câteva din obiective geopolitice pe care şi le-a propus la Marea Neagră: Crimeea, Abhazia, Osetia de Sud, dar vizează şi gurile Dunării, şi ocuparea în întregime a Mării Azov“, este de părere Alexandru Grumaz.

România nu mai are scăpare. Rusia este într-o expansiune totală și ne atacă. Vladimir Putin nu se lasă și vizează un obiectiv strategic important.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Estul pribegit al Europei se cutremură din temelii. Lumea rusească are probleme ontologice “la ea acasă”, în spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinău, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere...

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Actualitate 25 Iunie 2019, ora: 10:34

„Am votat împotriva pentru a susține vecinii noștri ucraineni. Am fost rugat insistent de partenerii noștri de la Kiev sa ii susțin in cadrul acestui Exercițiu de vot. Despre ceilalți colegi, unii dintre care nici nu s-au prezentat, nu sunt in măsura sa comentez”, a...